El mapa del endeudamiento argentino: las provincias que tienen familias con moras “irrecuperables”
Dos informes pusieron la lupa sobre la morosidad y detectaron que el problema está centrado en las familias y con montos asociados a consumos cotidianos y no a créditos de montos grandes, como los hipotecarios. Dónde, quién y cuánto deben los que deben.
A cuánto está el dólar blue hoy miercóles 22 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.