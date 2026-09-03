Mientras el mercado se mantiene expectante respecto del dato de inflación de agosto y sigue de cerca la evolución del dólar, los economistas volvieron a ajustar sus proyecciones para los últimos meses de 2026.

Así surge de las estimaciones de los analistas que participan de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Con un tipo de cambio que se mantiene por encima de los $ 1530, las consultoras proyectaron que el dólar minorista finalizará el año por debajo de los $ 1650.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimaron que el dato de agosto, que el INDEC dará a conocer a mediados de septiembre, se ubicará en el 1,7%.

Asimismo, la mediana de las respuestas indica que el PBI crecerá por debajo del 2,9% previsto en las últimas encuestas. En materia fiscal, en cambio, los economistas mantuvieron sus previsiones: consideran que el Gobierno alcanzará un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI.

Por otro lado, ajustaron sus expectativas de superávit comercial, que, a diferencia de otras estimaciones, superaría los u$s 25.000 millones en 2026.

A cuánto llegará el dólar a fin de año

La mediana de las respuestas indicó que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1641, lo que representa una baja de $ 40 respecto de la EMEC publicada a comienzos de agosto.

Por su parte, el dólar blue llegará a $ 1680 al término de este año, lo que equivale a una reducción de $ 20 respecto del último relevamiento.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) alcanzará los $ 1717, lo que supone una baja de $ 69 respecto de los resultados de la encuesta anterior.

Reservas del BCRA

El Banco Central (BCRA) realizó en agosto la menor compra mensual de dólares en lo que va de 2026. La máxima autoridad monetaria concretó adquisiciones por u$s 768 millones, una cifra 65% inferior a la de julio.

Aun así, el piso de la meta de acumulación de reservas internacionales para este año, establecida entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones, se alcanzó a comienzos de junio.

El BCRA compró más de u$s 14.000 millones en lo que va de 2026

Hasta el 2 de septiembre, la entidad conducida por Santiago Bausili compró u$s 14.138 millones, cifra equivalente al 83% del objetivo máximo previsto para 2026.

En este marco, los economistas encuestados por la EMEC estiman que las reservas brutas de la entidad se ubicarán en u$s 51.750 millones al término de 2026. Actualmente, se mantienen apenas por debajo de los u$s 50.500 millones .

Qué pasará con la inflación de agosto y en los próximos meses

La expectativa está puesta en el dato de inflación de agosto. Según la mediana de las respuestas de los privados, alcanzará el 1,7%.

En caso de concretarse, se trataría del IPC mensual más bajo de 2026, luego de que en junio marcara un 1,9%.

¿Qué sucederá en los próximos meses? Los economistas consideran que la inflación se mantendrá por debajo del 2% en las próximas mediciones:

1,7% en septiembre de 2026;

1,6% en octubre de 2026;

1,6% en noviembre de 2026;

1,8% en diciembre de 2026;

1,6% en enero de 2027.

Por su parte, la variación interanual —entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026— será del orden del 30%, según estimaron los analistas.

¿Sigue la economía a “dos velocidades”?

La mediana de las respuestas de los economistas que participan de la EMEC proyecta que el PBI crecerá un 2,2% en 2026, cifra que se ubica por debajo de la estimación publicada en la última encuesta (2,9%).

Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó su perspectiva sobre la economía “a dos velocidades”, es decir, sectores que apuntalan el crecimiento —agro, minería y petróleo— frente a otros muy rezagados y más intensivos en términos de empleo —industria, construcción y comercio—.

“No es que es incorrecto, sino que es obvio que hay dos velocidades. ¿Cómo no va a haber dos velocidades si vos tenías sectores con una ventaja comparativa enorme y con generadores de divisas castigados en aras también de proteger a otros que eran por ahí más ineficientes?”, señaló en el foro “Vientos de Cambio”, organizado por Libertad y Progreso.

Y remarcó: “No está mal que se diga que se cree que hay sectores que crecen a diferente velocidad. Lo que está mal es que se ponga eso como algo negativo. Que estos sectores estén creciendo de la forma que están creciendo es positivo para el resto de las industrias”.

Por su parte, las consultoras privadas sostienen, por el momento, que no existe un motor claro que empuje la actividad en el corto plazo.

“La inversión lleva 4 trimestres de caída y posiblemente esté entrando en una nueva fase dewait and see típica de un período electoral, por lo que poco podrá aportar. El consumo seguirá afectado por salarios que en el mejor de los casos empatan a la inflación y por niveles de endeudamiento, morosidad y tasas que difícilmente habiliten una recuperación generalizada vía crédito”, evaluaron desde LCG.

La firma considerá que la apuesta estará “en la tracción que pueda seguir ejercer la demanda externa neta”.

¿Es posible la meta de superávit fiscal?

La mediana de las respuestas de los analistas mantuvo una proyección de superávit primario de 1,3% del PBI para este año, por debajo de la meta de 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los primeros siete meses, las cuentas públicas acumularon un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PBI.

Para mantener el equilibrio fiscal, en un contexto en el que la recaudación impositiva acumula una caída interanual del 3,8% en términos reales en lo que va del año, el Gobierno debió profundizar el ajuste del gasto.

“El gasto primario devengado disminuyó un 10,3% interanual luego de ajustar por inflación. Así, en los primeros ocho meses acumula una baja del 4,1% interanual real”, reveló Analytica.

De cuánto será el superávit comercial en 2026

Argentina encadena 32 meses consecutivos de superávit comercial. En el último dato disponible, el INDEC informó que en julio el saldo fue positivo en u$s 2115 millones, producto de exportaciones que alcanzaron los u$s 8854 millones e importaciones que totalizaron u$s 6739 millones.

De esta manera, el saldo acumulado durante los primeros siete meses del año fue de u$s 16.038 millones.

Bajo este escenario, la mediana de las respuestas de los analistas privados prevé que las exportaciones alcancen los u$s 101.532 millones, frente a importaciones por u$s 75.424 millones.

El saldo acumulado durante los primeros siete meses del año fue de u$s 16.038 millones Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por lo tanto, Argentina podría finalizar el año con un superávit comercial de u$s 26.108 millones.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión , a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron LCG, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit, Analytica y CEPEC.