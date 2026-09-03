IEB Construcciones ganó una nueva obra vinculada con la exportación del gas de Vaca Muerta.

La empresa levantará la base operativa que Southern Energy utilizará para asistir a los dos buques de licuefacción que instalará en el Golfo San Matías, en Río Negro.

El complejo estará ubicado cerca del Puerto de San Antonio Este y contará con un almacén y otros espacios destinados a brindar soporte al Hilli Episeyo y al Esperanza. El trabajo demandará $ 23.336 millones y deberá estar terminado el 20 de mayo de 2027.

IEB se ocupará de la ingeniería, la compra de materiales y equipos y la ejecución completa de la base.

La constructora, controlada por Juan Ignacio Abuchdid, ya participa en otra parte del desarrollo. En junio fue contratada para gerenciar el tendido que transportará el gas desde Tratayén, en Neuquén, hasta la costa rionegrina.

IEB coordinará a los distintos contratistas, controlará los plazos y supervisará los avances hasta septiembre de 2028. La construcción estará en manos del consorcio integrado por la italiana SICIM y la argentina Víctor Contreras. En tanto, OPS hará la planta compresora de Allen y la colombiana Buzca ejecutará el tramo submarino que conectará el ducto con los barcos.

La expansión de IEB

Grupo IEB comenzó a avanzar en la construcción a fines de 2024, cuando compró Dycasa, la histórica compañía que hasta ese momento pertenecía a Dragados, el brazo constructor del grupo español ACS.

La operación fue realizada junto con Martín Gándara, dueño de Atomik, y Ezequiel Fernández, de Natal Inversiones. La compra rondó los u$s 2 millones y la empresa fue rebautizada IEB Construcciones.

La adquisición le permitió al grupo incorporar una estructura con más de 55 años de trayectoria y antecedentes en Autopistas del Sol, los túneles de la línea H y el Viaducto Belgrano Sur.

Juan Ignacio Abuchdid, CEO de IEB y dueño del 46% de IEB Construcciones.

A los dos contratos vinculados con la exportación de GNL se sumó recientemente la concesión de 276,11 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 en Entre Ríos.

El Gobierno adjudicó el corredor por 20 años al consorcio integrado por IEB Construcciones y Trading MRG. Ambas compañías deberán realizar las mejoras previstas, operar y mantener la traza y recuperarán la inversión mediante el cobro de peajes.

El Tramo Mesopotámico conecta la zona de Paraná con el eje de la ruta nacional 14 y es utilizado por el transporte de cargas y la producción agroindustrial.

El grupo también lanzó junto con Grupo Briones el primer REIT argentino, un fondo que permite invertir en una cartera de propiedades a través de cuotapartes que cotizan en Bolsa.

El instrumento fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores y reunió más de u$s 40 millones entre 3452 inversores. La suscripción mínima fue de $1000.

Hasta ahora concretó dos compras. La primera fue una residencia de 700 metros cuadrados en Barrio Parque, adquirida por u$s 3,6 millones y alquilada por u$s 18.000 mensuales.

Luego pagó u$s 5,3 millones por el edificio de oficinas que ocupa PedidosYa en el Distrito Tecnológico. La propiedad tiene 2282 metros cuadrados, 12 cocheras y genera un alquiler mensual de u$s 45.999, con una rentabilidad anual del 10,32%.

Entre ambas operaciones, el fondo desembolsó u$s 8,9 millones y recibe cerca de u$s 64.000 mensuales. Además, está cerca de avanzar con una tercera adquisición, que esta vez sería un departamento.

La financiación del gasoducto

El viernes pasado, San Matías Pipeline consiguió un préstamo sindicado por u$s 900 millones para avanzar con la construcción del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

La obra demandará una inversión total de u$s 1300 millones. La mayor parte será cubierta con el crédito, mientras que los u$s 400 millones restantes serán aportados por los accionistas.

La financiación fue estructurada bajo la modalidad Project Finance, a siete años y con tres años de gracia. El préstamo se sustenta en los ingresos futuros del proyecto, respaldados por contratos de transporte de largo plazo.

La operación estuvo liderada por Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú. También participaron BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China .

El gasoducto tendrá 472 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Partirá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta el Golfo San Matías, con capacidad para transportar 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

La construcción comenzó en agosto y estará terminada a mediados de 2028. Una vez finalizado, el ducto abastecerá al Hilli Episeyo y al Esperanza.

El primero comenzará a operar en 2027 y el segundo lo hará en 2028. En conjunto, podrán producir 6 millones de toneladas de GNL por año.