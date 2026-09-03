En esta noticia Menos trámites para importar maquinaria minera

Un análisis de Federico Bernini, economista DESIP-IIEP sobre el ritmo de las importaciones permiten observar los primeros movimientos concretos asociados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI )

Hasta julio, los proyectos adheridos al RIGI habían importado bienes por alrededor de u$s 171 millones. La mayor parte correspondió a equipamiento destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto de litio Rincón y GEAR, con operaciones por aproximadamente u$s 55 millones, u$s 51 millones y u$s 44 millones, respectivamente.

A esas compras comenzaron a sumarse nuevos proyectos. Sidersa importó hornos, instrumentos y laminadores para su desarrollo siderúrgico, mientras que Southern Energy incorporó compresores de gas.

“Las importaciones RIGI de agosto aceleraron y marcaron un récord”, destacó Bernini en X y marcó que los proyectos ingresaron productos por u$s 140 millones (más del doble que el récord previo), lo que equivale al 43% de todo lo que se había importado hasta julio.

Los datos muestran que el régimen empezó a traducirse en compras de bienes de capital, aunque el impulso continúa liderado por iniciativas energéticas e industriales.

En ese contexto, el Gobierno avanzó con un nuevo esquema en el que eliminó autorizaciones previas y simplificó el acceso a los beneficios fiscales para importar maquinaria para facilitar el equipamiento de los proyectos mineros.

Menos trámites para importar maquinaria minera

Mediante la Resolución 73/2026, la Secretaría de Minería simplificó la tramitación del beneficio previsto en el artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras, que exime de derechos de importación y otros gravámenes a los insumos, equipos y bienes de capital destinados a la actividad.

El cambio reemplaza la emisión del certificado de importación por declaraciones juradas digitales, que se integrarán a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) con el Sistema Informático Malvina de Aduana. La autoridad tendrá cinco días hábiles administrativos para validar la solicitud.

La validación no tendrá vencimiento y podrá utilizarse hasta agotar la cantidad autorizada. El nuevo procedimiento también contempla expresamente a los Vehículos de Proyecto Único adheridos al RIGI.

Además, amplía la posibilidad de importar equipamiento especial usado o reacondicionado y permite que una misma máquina sea utilizada alternativamente en distintos proyectos de un mismo beneficiario .

Bajo determinadas condiciones, también podrán trasladarse bienes hacia proyectos de empresas vinculadas o integrantes de una Unión Transitoria de Empresas.

Para los proveedores mineros se habilitará la declaración de un depósito provisorio como destino de los equipos, con la obligación de informar cada tres meses su afectación definitiva.

La norma también actualizó las posiciones arancelarias alcanzadas por el beneficio. Cuando un equipo no figure en el listado, las empresas podrán solicitar su incorporación con una certificación de un ingeniero independiente que acredite su importancia técnica.

Sin embargo, el sistema no tendrá un efecto inmediato. Su entrada en vigencia dependerá de que se completen las adecuaciones tecnológicas en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y de que la Dirección General de Aduanas (DGA) dicte la reglamentación necesaria para integrarlo con el sistema Malvina.

El RIGI acumula 22 proyectos aprobados, con inversiones anunciadas por u$s 47.073 millones, aunque todavía existe una amplia distancia entre los montos comprometidos y los desembolsos efectivamente realizados .

Según el Monitor de Proyectos RIGI del DESIP-IIEP, existen 41 iniciativas relevadas: 22 fueron aprobadas, 18 permanecen en evaluación y una fue rechazada. El monto total informado por los proyectos aprobados y en análisis asciende a u$s 186.195 millones.

De ese universo, las iniciativas autorizadas representan el 25,3%, con inversiones en activos computables por u$s 30.799 millones. Las empresas se comprometieron a ejecutar u$s 11.807,9 millones durante los primeros dos años.

Hasta ahora, el petróleo y el gas concentran el mayor volumen de inversión aprobada, mientras que Río Negro encabeza la distribución provincial.