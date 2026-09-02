Tras volver de la reunión del G20 en Carolina del Norte, Luis Caputo habló en el foro organizado por Libertad y Progreso “Vientos de Cambio”.

En una presentación sobre la “reconstrucción de la Argentina” , Caputo defendió el “respeto por la propiedad privada” en una comparación con lo que fue el default y el corralito. “No tenemos mercado de capitales y no tenemos ahorro porque las heridas quedan”, planteó en un contexto donde el costo del crédito y el endeudamiento de las familias -con morosidad en alza- está en el centro de la discusión.

El ministro estuvo en Estados Unidos, en Carolina del Norte, junto con el titular del BCRA Santiago Bausili, el secretario de Política Económica José Luis Daza y el vicepresidente del Central Vladimir Werning. Allí se vio con el secretario del Tesoro Scott Bessent y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“La competitividad no pasa por el tipo de cambio, si está o no a 1500 pesos, sino que pasa por bajar regulaciones, el costo del financiamiento y mejorar la infraestructura”, dijo en medio de. Sobre la inflación, enfatizó que seguirá a la baja: “mientras sigamos por la ortodoxia fiscal no importa si da 1,8 o 1,6%″.

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En la respuesta a las críticas de los industriales, Caputo aludió a las declaraciones del vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti. “Me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular. Teníamos una industria que estaba subsidiada en demanda final. El costo de los productos valía entre dos y 10 veces lo que valía afuera. Desde el punto de vista moral, nos parece injusto”.

Moretti había indicado antes: “estamos manejados por un trader. Esta gente no sabe de industria”.

“Al contrario de lo que dijo esta persona , tengo todas las semanas reuniones con diferentes actores de la industria, de todas. La reacción de la mayoría de los empresarios es que entienden que tiene que haber un cambio.

“Los industriales ahora tienen que hacer cosas que no están acostumbrados a hacer. Tienen que invertir. El modelo financiero era el anterior”. Caputo arrancó aplausos en el evento al decir que le parecía “injusto” que los argentinos tengan que pagar “dos o tres veces” los productos.

“Es necesario invertir y competir”, apuntó el ministro, que aclaró: “No me lo tomo a mal”, sobre el mote de trader.

La economía a dos velocidades

Por otra parte, Caputo se enfocó en la idea de que se está creciendo “a dos velocidades”, y consideró que es algo “obvio” pero “no debe tomarse como algo negativo” .

En ese marco, prefirió enfocarse en las áreas en crecimiento y destacó que las exportaciones están en niveles récord. Y enumeró el potencial de inversión de la mano del RIGI. “No es sólo energía y minería”, se defendió y sumó al campo y las manufacturas de origen industrial -que incluyen en las estadísticas a la minería-, y las pymes exportadores. “Son muchos sectores los que están generando este contexto”.

Sobre el mal estado de la infraestructura, Caputo apuntó contra las gestiones anteriores. “Como si tuviéramos rutas del primer mundo, dicen que se invirtieron 15 puntos de producto en infraestructura que todos sabemos a dónde fue”, en alusión a los casos de corrupción vinculados a obra pública. "

Tasas y guerra

“Hace muchos años que no veíamos la tasa de largo en los niveles actuales”, planteó Caputo sobre el escenario internacional. Y consideró que se atraviesa otro shock -el de la guerra en Oriente Medio- con “solidez” por el escenario macroeconómico. Fue la segunda vez que hubo aplausos en la platea.