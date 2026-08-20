La foto de la balanza comercial de julio dejó un saldo a favor de u$s 2115 millones por un aumento de las exportaciones del 14,1% y una caída de las importaciones del -1,7%. El intercambio comercial (la suma de exportaciones e importaciones) aumentó 6,7% en relación con igual mes del año anterior, y totalizó un monto de u$s 15.593 millones.

Los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que las exportaciones llegaron a los u$s 8854 millones en julio, 14% más que el mismo mes del año anterior.

El rubro que más creció fue energía, que casi duplicó sus ventas (+97,8) y llegó a los u$s 1500 millones. Los precios y las cantidades ascendieron 19,5% y 67,6%, respectivamente. “Este crecimiento estuvo impulsado, en orden de importancia, por mayores ventas de petróleo crudo; carburantes; grasas y aceites lubricantes; y resto de combustibles”, explicó el Indec.

La balanza energética dejó un superávit de u$s 722 millones un salto absoluto contra los u$s 12 millones del mismo mes del año pasado. Las exportaciones aumentaron 100%, principalmente por la suba de u$s 603 millones en las ventas de aceites crudos de petróleo.

Pero el sector que -por ahora- sigue pesando más en los ingresos de dólares es el campo. Los alimentos (manufacturas de origen agropecuario) traccionaron u$s 3000 millones en julio , un 5% más que el mismo mes del año anterior, por las ventas de carnes y residuos de la industria alimenticia, que se exportan para engordar animales en el exterior.

En tanto, los productos primarios (PP) cayeron 0,6% pero ingresaron u$s 2110 millones . Esto se dio por “una caída de semillas y frutos oleaginosos. Las cantidades exportadas de PP se redujeron 2,5% y los precios aumentaron 1,9%”, detalló el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Después de la energía, el segundo rubro que más creció es el de las manufacturas industriales los superaron por poco: u$s 2117 millones, con un salto del 11%. Autos fue el subrubro que más impactó en la suba pero hay un dato más en esa categoría que marca el crecimiento y no se ve a simple vista.

“Buena parte de ese crecimiento no es industria: es litio y oro clasificados bajo ese rótulo. En ese marco, agrega que “Santa Cruz ya exporta más “manufactura industrial” que Córdoba y Santa Fe juntas”, explicó el despachante de comercio exterior Diego Dumont.

Actividad: la señal de las importaciones

Las compras al exterior cayeron 1,7% en julio y totalizaron u$s 6739 millones. Esto se dio con una disminución de las cantidades de 9,2%, ya que los precios aumentaron 8,4%.

El uso económico que registró la mayor caída fue Piezas y accesorios para bienes de capital (u$s 1083 millones), con una variación negativa de 14,9%, un rubro vinculado a la producción.

La importación de autos demandó u$s 448 millones y bajó 12,8%, producto de una caída de los precios de 17,4%, ya que las cantidades subieron 5,8%.

Los bienes de capital descendieron 7,7%, explicado por las cantidades, con una baja de 13,1% mientras que los precios se incrementaron 6,2%. Sumaron u$s 1167 millones.

Los autos eléctricos chinos desembarcan en el mercado argentino Andrew Angelov

En tanto, los combustibles disminuyeron 7,3%. Con el efecto de la volatilidad del petróleo, las cantidades descendieron 23,8% y los precios aumentaron 21,4%.

Los bienes intermedios fueron la única categoría vinculada a la producción que subió: 16,5% Este segmento, en tanto, si bien tuvo una suba del 3% en cantidades, estuvo más empujado por los precios, que avanzaron 13%.

Las compras por courier siguen en alza

Mientras tanto, los bienes de consumo también cayeron un 7,3% contra julio del año anterior , con una baja de cantidades del 5%. Llegaron a u$s 889 millones.

Pero un segmento de los bienes terminados por excelencia siguió con una fuerte alza. Fue el de los “bienes despachados mediante servicios postales”, mejor conocido como courier. Las importaciones a través del puerta a puerta avanzaron 14%. Estos bienes totalizaron u$s 108 millones, marcó el Indec.