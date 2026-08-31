La inflación le traería una buena noticia para el Gobierno. En agosto, si bien se mantendría todavía lejos de empezar con 0, marcaría una desaceleración respecto de julio.

En promedio, las estimaciones privadas indican que se ubicaría debajo del 2,1% registrado el mes previo, y más cerca del 1,5%, registro que no se alcanza desde mayo del año pasado.

La inflación mayorista de julio en 0,8% alimentó las ilusiones del Ejecutivo sobre finalmente alcanzar la promesa de inflación comenzando con 0 en agosto. La volatilidad del dólar en las últimas dos semanas sumó ruido aunque no alcanzaría a implicar una mayor presión sobre los precios.

La desaceleración del precio de los alimentos, principalmente explicado porque la carne no registró aumentos en el mes, oficia como la gran ayuda para que el índice general recupere el sendero decreciente.

La consultora LCG, que hace un seguimiento semanal del precio de los alimentos, registró que en la cuarta semana de agosto los precios de los alimentos se mantuvieron estables respecto de la semana anterior. En el promedio del último mes, los precios rondaron el 1,4% para estos productos.

La carne apenas registró variación en el mes, pero la incidencia hacia la desaceleración la explicaron las bebidas, el azúcar y los aceites que contuvieron las subas de precios.

Algo similar observaron desde Analytica, donde registraron una variación de 0,9% en los precios de alimentos y bebidas en la cuarta semana de agosto, lo que arrojó un promedio para ese segmento de 1,7%.

“En el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destaca el aumento de verduras (+5,6%) y frutas (+2,6%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentran otros alimentos (+0,9%) y carnes y derivados (+0,7%)”, agregaron.

Para el nivel general de precios también ubican su proyección para el mes en 1,7%.

Desde EcoGo estimaron que, en base al acumulado de las tres primeras semanas del mes, el nivel general de la inflación rondaría el 1,5%, registro que no se alcanzaba hace 15 meses.

La consultora de Miguel Kiguel, Econviews, registró una variación de precios de los alimentos deflacionaria en la cuarta semana de agosto, con una caída de 0,2%, movimiento que no se registraba desde la segunda semana de junio. La baja se explicó fundamentalmente por los menores precios en el segmento de verdulería (-1,1%) y de carnes (-0,5%). Para el mes observaron una suba de precios de 1,6%.

NA

Desde la Fundación Libertad y Progreso esperaban que la inflación de agosto tuviera una variación de 1,8%: “De cara al futuro, esperamos volver a transitar el sendero desinflacionario en el que nos habíamos embarcado. Con los fundamentals fiscales en línea y la contención de la base monetaria, la inflación debería tender a la baja en el mediano y largo plazo”.

“De hecho, el último pronóstico arrojado por nuestro nowcast de inflación predice una inflación de 1,8% para el mes de agosto y nuestras demás proyecciones estipulan que la misma se siga desacelerando en lo que queda del semestre”, continuaron.

Hasta el momento, pronostican “una baja cimentada en una menor incidencia de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y el paso de la estacionalidad en los rubros que subieron debido a las vacaciones de invierno como Recreación y Cultura”.