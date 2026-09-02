La inflación llega a agosto con una señal favorable para el Gobierno. Antes de que el INDEC publique el dato oficial, Orlando J. Ferreres & Asociados difundió su estimación del IPC-OJF y ubicó el comportamiento de los precios por debajo del registro que había marcado en julio.

Pero la cifra general no es la única que genera atención: el dato de inflación núcleo ofrece una señal todavía más favorable.

La medición será seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, que busca consolidar la desaceleración de los precios después de varios meses en los que la inflación se mantuvo en torno a niveles más elevados. En ese escenario, el relevamiento privado aporta una primera referencia sobre cómo terminó el mes.

Inflación de agosto 2026: qué anticipó Ferreres para el IPC

Según la estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados, la inflación de agosto fue de 1,6% mensual. El IPC-OJF también registró un crecimiento interanual de 30,5%.

De esta manera, la inflación general acumuló 20% en los primeros ocho meses del año, de acuerdo con la medición privada.

El dato representa una señal favorable para el Gobierno, en momentos en que la evolución mensual del IPC continúa como uno de los principales indicadores para medir el avance del proceso de desinflación.

Pero la parte más llamativa del informe aparece cuando se observa qué ocurrió con los precios que quedan fuera de los componentes estacionales y regulados.

Inflación núcleo: el dato que mira el Gobierno

La inflación núcleo avanzó apenas 0,7% mensual en agosto, según Ferreres. La cifra quedó muy por debajo del índice general y constituye el dato más llamativo del relevamiento.

La medición núcleo registró, además, un aumento interanual de 27,3% y acumuló una suba de 17,6% durante los primeros ocho meses del año.

En mayo, Ferreres había estimado una inflación núcleo de 1,4%, mientras que en junio la ubicó en 2,1%, con un 1,6% para julio. Para agosto, la nueva estimación vuelve a mostrar una cifra inferior a esos registros.

Qué rubros impulsaron la inflación de agosto, según Ferreres

El mayor incremento entre los capítulos relevados por Ferreres correspondió a Educación, con una suba de 2,5%.

Le siguieron Vivienda, Recreación y Transporte y comunicaciones, todos con aumentos de 2,3% durante el mes.

Por su parte, los precios estacionales avanzaron 3,9%, mientras que los regulados registraron una variación de 2,4%.