Donald Trump tiene en su poder un fondo de guerra político de u$s 400 millones, mientras sus compañeros republicanos luchan por mantener el poder en Washington, lo que llevó a legisladores inquietos a instarlo a liberar ese caudal de fondos apenas dos meses antes del día de las elecciones.

Maga Inc, el comité de acción política que respaldó la candidatura presidencial de Trump en 2024, acumuló más dinero de cara a las elecciones de mitad de mandato que cualquier otro Súper PAC anterior.

Pero pese a que las encuestas muestran que el partido de Trump podría perder el control del Congreso, el grupo gastó menos del 1% de su dinero en publicidad este año y todavía no reservó pauta futura, según datos de la Comisión Federal Electoral (FEC) y de AdImpact.

“Creo que, sin dudas, cualquier recurso que esté de nuestro lado del espectro político debería desplegarse cuanto antes”, dijo a FT Ryan Mackenzie, el republicano que representa a un distrito bisagra clave en el este de Pensilvania, que incluye a Bethlehem.

“Si para eso recaudaron los fondos —para ayudar a nuestro equipo republicano—, deberían asegurarse de que salga cuanto antes.”

Mackenzie y otros republicanos “definitivamente expresaron” su deseo de fondos a la operación política de Trump, dijo.

Otros republicanos de distritos bisagra se sumaron al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una cena en el Jardín de las Rosas con Trump en la Casa Blanca el miércoles por la noche, lo que podría darles la oportunidad de plantear su reclamo.

La caída en los índices de aprobación de Trump deja a los republicanos ante una dura contienda electoral en los próximos dos meses. Según una encuesta reciente de FT, la mayoría de los votantes estadounidenses dice estar peor bajo la gestión del presidente, en momentos en que una impopular guerra con Irán empuja al alza el precio de los combustibles y otros bienes.

En los últimos años, multimillonarios y otros megadonantes volcaron dinero en las campañas electorales de EE.UU., lo que ayudó a financiar costosa publicidad e impulsar a los candidatos favoritos. Los Súper PACs demócratas también acumularon fondos de guerra para las elecciones de mitad de mandato, aunque ninguno registró tanto dinero como Maga Inc.

Max Miller, congresista republicano de Ohio que enfrentó acusaciones de violencia doméstica por parte de su ex esposa, dijo a FT que todo simpatizante de Trump “alentaría [al presidente] a gastar ese dinero para mantener la mayoría, de modo que pueda llevar adelante el trabajo que necesitamos terminar durante el resto de su gestión”.

Mike Collins, republicano que compite por una banca en el Senado de EE.UU. por Georgia, reconoció que Trump había movilizado votantes en su estado, pero dijo que el dinero sería crucial.

“Los trenes andan con carbón”, dijo Collins a FT. “Las campañas andan con oro.” Consultado sobre si quería la ayuda de Maga Inc, respondió: “Nos encantaría, sin dudas.”

Trump dijo el mes pasado que el uso del dinero de Maga Inc quedaba a su discreción, aunque el Súper PAC tiene legalmente prohibido coordinar con los candidatos.

“Podría gastarlo en prácticamente lo que quiera”, le dijo a un periodista de Punchbowl News. “Voy a ayudar a los republicanos.”

James Blair, asesor político del presidente, también indicó que los republicanos que reclaman fondos de Maga Inc serán satisfechos. “¡Están de suerte!”, dijo Blair a FT por mensaje de texto.

“Maga Inc está comprometido con mantener y ampliar las mayorías del Partido Republicano en la Cámara y el Senado. No estamos en el negocio de compartir nuestros planes de batalla con la prensa”, dijo el vocero del grupo, Alex Pfeiffer.

Maga Inc funcionó como un vehículo para que donantes adinerados y líderes empresariales se ganaran el favor del presidente, al tiempo que financiaba sus proyectos predilectos, entre ellos la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, la biblioteca presidencial, el comité de asunción y los festejos por el 250° aniversario de EE.UU.

Aunque el grupo externo se creó originalmente para respaldar la campaña de Trump en 2024, el Súper PAC siguió recaudando fondos a un ritmo frenético , pese a que la Constitución de EE.UU. le prohíbe a Trump postularse nuevamente a la Casa Blanca.

Maga Inc funcionó como vehículo para que donantes se ganaran el favor de Trump, entre cuyos proyectos predilectos está el salón de baile de la Casa Blanca. Fuente: Bloomberg Aaron Schwartz

El sábado, el presidente ofreció una cena a la luz de las velas de u$s 1 millón por persona en su club de golf en Virginia, según una invitación a la que accedió FT. Darren Woods, CEO de ExxonMobil, estuvo entre los ejecutivos presentes en el evento de recaudación, según una persona al tanto. Un vocero de Exxon dijo que no pagó por asistir.

Johnson, el presidente republicano de la Cámara, también estuvo en Texas la semana pasada para reunirse con el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien volcó millones en la campaña presidencial de Trump en 2024 y que, él solo, podría inclinar la carrera del dinero de las elecciones de mitad de mandato a favor de los republicanos.

Maga Inc realizó el mes pasado su primer gran desembolso del año, al gastar u$s 800.000 en mensajes de texto y llamados telefónicos para ayudar a Darline Graham a ganar la interna republicana para el Senado y así reemplazar a su hermano, el fallecido Lindsey Graham.

Securing American Greatness, la organización sin fines de lucro aliada a Trump que no revela sus donantes, gastó unos u$s 20 millones el año pasado, según AdImpact, y tiene reservado u$s 1 millón en pauta futura.

La Cámara de Representantes tiene 21 bancas calificadas como reñidas por el no partidario Cook Political Report, donde los demócratas superaron en recaudación a los republicanos por u$s 73 millones contra u$s 62 millones , según un relevamiento de registros de la FEC realizado por FT.

Los demócratas necesitan ganar solo un puñado de bancas para recuperar la Cámara de Representantes y dar vuelta cuatro bancas en el Senado para hacerse con el control de la cámara alta.

En Texas, la decisión de Trump de respaldar al escandaloso Ken Paxton por sobre el senador republicano en funciones John Cornyn le dio al aspirante demócrata James Talarico una chance de quedarse con la banca.

“Como Texas es un estado tan caro, vamos a necesitar que el presidente y su equipo se involucren ahí y pongan recursos en esa contienda”, dijo esta semana a Fox News John Thune, líder republicano en el Senado.

Un estratega republicano dijo que el dinero de Maga Inc se necesitaba con urgencia, o los demócratas ganarían.

“¿Qué están esperando?”, preguntó el estratega republicano. “Si el presidente no da un paso al frente, los republicanos van a perder Texas.”

En lugar de gastar el dinero en la elección actual, Trump podría destinar los fondos de Maga Inc a campañas futuras o a su biblioteca presidencial , señalaron observadores externos.

“Creo que la suposición lógica en este punto es que se trata de un fondo no solo para impulsar los objetivos políticos republicanos en esta elección, sino para ayudar a Trump a, en esencia, ungir a su propio sucesor en la elección de 2028”, dijo Saurav Ghosh, director de reforma del financiamiento de campañas federales en el Campaign Legal Center.