Republicanos en alerta: temen perder el Congreso y presionan a Trump para que libere u$s 400 millones
El Súper PAC del presidente de EE.UU. todavía no destinó fondos significativos a la contienda de las elecciones de mitad de mandato, pese a que las encuestas anticipan una derrota de su partido en noviembre
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 3 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.