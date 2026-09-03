El campo ya aplica la “ciencia de lo invisible” y le imprime un 10% de rendimiento al trigo y al maíz
El 73% de los productores cree que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas puede beneficiar a su explotación. Ensayos realizados con bioestimulantes basados en nanopartículas reportaron mejoras de 10,3% en cosecha fina y 8% en maíz.
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