No se inunda más

Momentos de plena tensión se vivieron este miércoles en un conocido hotel cinco estrellas, minutos antes que llegue Luis Caputo y, posteriormente Javier Milei. En el marco del evento libertario llamado “Vientos de Cambio”, se empezó a inundar el hall central del primer piso. “ Se rompió un caño ”, confirmó una fuente del establecimiento, mientras trataban de evitar que el agua alcance el auditorio donde iba a disertar el “León”.

La catarata se filtró primero por las luces dicroicas y luego produjo la rotura de algunos paneles del techo, generando zozobra en los organizadores, que contuvieron la situación antes que se agrave.

Por suerte ninguna obra literaria del Presidente estuvo en peligro en el stand de libros ubicado en las inmediaciones. Tampoco las ediciones publicadas de los economistas de la escuela austriaca, que se ofrecían entre 40 mil y 50 mil pesos. Sobresalía el libro “Política económica a contrarreloj”, que el mandatario diseñó junto a Diego Giacomini, quien fue su amigo personal en el pasado y actualmente está enemistado “a muerte”.

También se vendían tazas a 15 mil precios con distintas frases emblemáticas del fundador de LLA, entre ellas “ si no te gusta, ándate a Cuba ”.

Muy cerca de ese módulo se encontraba Alberto Medina Méndez, quien fue sondeado por el jefe de Estado para que reemplace a Manuel Adorni en la vocería. El analista lo rechazó, pero sigue circulando muy cerca de él.

Alberto Brescia

Caputo marcó la cancha

En el marco de la continuidad de la guerra fría entre las dos facciones libertarias, Santiago Caputo intenta sostener a su tropa. Karina Milei está decidida a seguir desmembrando las estructuras estatales donde comandan los leales del asesor.

En esta semana se concretó la salida de dos dirigentes que responden al Salón Martín Fierro. Juan Cruz Montero y Florencia Zicavo dejaron sus puestos jerárquicos en PAMI, en medio de prestaciones discontinuadas por problemas financieros. En su lugar, asumieron otros dos alfiles del consultor. No fue una designación meramente burocrática.

En el marco de una visita sin protocolo y sin avisar a los responsables del organismo, Caputo asistió a la sede del PAMI, donde presentó a Verónica Pérez e instó a “mantener el mismo nivel de trabajo”, sin cambiar la impronta de la conducción a cargo de su sector.

“ Vino sin avisarle a nadie y sentó postura de seguir trabajando en la misma línea ”, indicaron fuentes presentes en el cónclave, en una incursión inédita del asesor, quien busca blindar su esquema de poder.

Gira federal o exilio

A las conferencias de Adrián Ravier ya no asiste ni su colaboradora más cercana, que lo acompañaba a todas partes. En su última aparición solo concurrió personal de planta permanente de la Casa Rosada, pero sin el equipo de comunicación política. Ya hace tiempo que la Secretaría de Medios no acude en sus contactos con los periodistas.

El entorno de Javier y Karina Milei asiente que está “sin margen de error”, después de su reciente traspié cuando había afirmado que Santiago Caputo había perdido influencia en el Gobierno.

En el marco de un clima hostil con la prensa acreditada en Casa Rosada, en el primer piso de Balcarce 50 barajan el envío del vocero “a dar giras en el interior”. Es decir que recorra algunas provincias y organice ruedas de prensa con medios de la región.

“ Están definiendo eso para evitar nuevos pifies con los acreditados y tratar de instalar la agenda de Milei en el interio r”, indicó una fuente cercana al pampeano, que espera subsistir hasta su lanzamiento como candidato a gobernador.

Respaldo de la Casa Blanca

En medio de la expectativa por el anuncio en cadena nacional que realizará Milei por la causa Malvinas, el Gobierno reforzó esta semana los contactos con el Salón Oval tras el guiño de Donald Trump.

En la antesala del mensaje del Presidente, hubo reuniones a metros del Salón Blanco de la Casa Rosada con representantes de la gestión republicana, que prevé demostrar un nuevo respaldo al libertario con encuentros bilaterales en Buenos Aires.