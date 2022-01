FMI: un vencimiento clave la próxima semana y la respuesta ambigua del Gobierno

La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se dilató y los economistas prevén que el acuerdo llegará ya en el segundo trimestre , incluso después del pago clave del 30 de marzo, por lo que ya se habla del período de gracia para cancelar la deuda. Pero antes se espera la definición del Gobierno sobre el vencimiento de la próxima semana.

La carta de Cristina sumó incertidumbre entre empresarios: ¿cuál es la estrategia para negociar con el FMI?

El FMI y una cita en Los Ángeles: Cafiero tomó nota de los planes de Washington

En el mientras tanto, el Gobierno prometió cumplir con los pagos hasta que llegue el acuerdo. Ya casi sin restos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que envío en FMI en agosto, la duda gira en torno al próximo vencimiento de u$s 731 millones de dólares con el FMI, del 28 de enero. La portavoz Gabriela Cerruti indicó que "eso lo va a definir el Ministerio de Economía" y recordó que "Argentina decidió pagar hasta que se llegue a un acuerdo".

Sin embargo, la respuesta sembró dudas en el mercado, porque Cerruti agregó que es algo que "se mide día a día" . Esto se dio en el marco de especulaciones con que la Argentina podría incumplir ese pago , en un intento de acelerar la definición del acuerdo.

Hasta ahora los pagos se cumplieron "religiosamente" y "todo hace suponer que lo seguirá haciendo" , planteó la consultora M&A. Ya se cancelaron u$s 692 millones con los bonistas por la deuda reestructurada en 2020.

Los próximos vencimientos de deuda

"Entre finales de este mes y comienzos de febrero vencen u$s 1.100 millones, y en la segunda semana de marzo corresponde abonar u$s 200 millones más al Club de París", agregaron los economistas.



Martín Guzmán reveló las diferencias entre el Gobierno y el FMI que hoy traban el acuerdo: ¿qué pide el organismo?

Por qué Martín Guzmán dice que el FMI se juega la "legitimidad" con la Argentina

"Aún si para el 22 de marzo no se hubiese alcanzado acuerdo con Kristalina Georgieva, siempre existiría la posibilidad de algún tipo de alargue ante nuestra manifiesta imposibilidad de pago. Pero si se llegase a esa instancia sin avances significativos, los mercados -cada día más escépticos- obrarían pensando más en un default que en un final feliz", agregaron desde M&A. Esperan "para comienzos de marzo a más tardar, la certeza de una luz clara al final del túnel que no sea la de un tren que viene de frente".

acuerdo después de marzo con el fmi

Sin embargo, hay otros economistas menos optimistas. El jefe de estrategia de Cohen, Martín Polo, planteó que el acuerdo llegaría recién en el segundo trimestre, ya contando con el plazo de gracia del vencimiento de la deuda .

"La negociación está en una impasse y no se va a definir con una negociación política como pretende el Gobierno", indicó Polo. "No tenemos ni un renglón escrito del acuerdo y no va a haber un acuerdo en marzo. Argentina va a estar en un limbo con el Fondo y el acuerdo se va a dar en el segundo trimestre. Creemos que a marzo no se llega", enfatizó.

Las demoras con el FMI también tienen un costo para la economía

Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI indicó que existe el plazo de gracia vinculado a la predisposición a seguir negociando y coincidió con la visión de que las negociaciones están en un compás de espera pero remarcó que "una vez que se encamina, la resolución es rápida".

En ese marco, Polo remarcó en línea con Goldman Sachs que el acuerdo 'light' "sólo saca la mochila del default" pero no resuelve la cuestión de fondo.

El oscuro pronóstico de Goldman Sachs para Argentina en 2022: devaluación y poca confianza en acuerdo con el FMI

FMI-Argentina: falla el plan B, suena el tic-tac de la deuda y faltan dólares para la partida de póker