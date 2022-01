Acuerdo con el FMI: "la Argentina no va a entrar en default", aseguró la portavoz Gabriela Cerruti

"La Argentina no va a entrar en default", "Rodríguez Larreta privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos" y elogios al gobernador de Jujuy Gerardo Morales fueron algunas de las definiciones que dejó la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, que se produjo después del encuentro entre gobernadores y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.



"Nadie se salva solo", subrayó esta mañana en su habitual conferencia de prensa de los jueves la portavoz presidencial, para luego insistir, una vez más con que la postura de la Argentina, en torno a las negociaciones con el FMI, es "esperar que el Fondo Monetario entienda que tenemos que crecer y que tenemos que fortificar la situación interna de la Argentina y la economía de la Argentina para después pagar y poder cumplir con esta deuda que no contrajo nuestro Gobierno, pero que va a intentar solucionar ".

Hecho este repaso, Cerruti concluyó: "La Argentina no va a entrar en default".

"¿Qué pasa si no hay acuerdo?", fue una de las preguntas que le hicieron los periodistas acreditados en Casa Rosada, a lo que la portavoz remarcó que ayer el presidente Alberto Fernández se mostró "optimista" respecto al acuerdo. "Nosotros entendemos que es una negociación que avanza", se explayó Cerruti.

"Esperamos que el FMI flexibilice su pedido" en torno a los ajustes que debería llevar adelante la economía argentina.

Asimismo, Cerruti remarcó que la negociación con el FMI es con el "staff" del organismo, "no con Estados Unidos" , aunque reconoció "el peso" que tiene ese país en la entidad de crédito.

Faltazo opositor

A propósito del faltazo del alcalde del PRO Horacio Rodríguez Larreta al encuentro de ayer, y sobre los dichos del gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien ayer reconoció que la deuda la tomó el Gobierno de Cambiemos, Cerruti señaló: "Nos parece muy importante la postura del gobernador Morales, que habla de sensatez política, en el sentido de hacerse cargo".

"No nos llama la atención que no haya venido Rodríguez Larreta", continuó Cerruti. En este sentido, recordó que el propio referente del PRO le expresó al presidente Alberto Fernández que "no puede participar de estas reuniones porque tiene problemas internos dentro de su alianza".

A diferencia de los radicales, Larreta no mandó ningún emisario al encuentro con gobernadores.

"Evidentemente, Rodríguez Larreta privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos", remató.

Finalmente, confirmó que "seguirá convocando" al diálogo al jefe de Gobierno porteño a los actos institucionales, y remarcó que el Ejecutivo "no está negociando" la deuda con el sector duro de Juntos por el Cambio, al que acusó de vivir "su propia película".

Cortes de luz

A propósito de los cortes de luz, sobre todo en el área de Edesur y sobre la falta de actualización en las tarifas, la portavoz de Presidencia recordó que el macrismo "aumentó las tarifas 3200% y la verdad es que no estamos viendo las inversiones que Edesur hizo con ese aumento de tarifas".

"Efectivamente, tenemos un problema serio de energía", reconoció Cerruti para luego subrayar que Edesur, que "recibió muchísimos beneficios por parte del Gobierno de Mauricio Macri".

En este sentido, Cerruti destacó que desde el Gobierno están "controlando y multando como no se había multado".