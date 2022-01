Acuerdo con el FMI: del zoom diario a sacar cuentas para estirar plazos

Mientras el Gobierno y la oposición están envueltos en idas y vueltas para fijar una reunión explicativa sobre el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la que depende la señal de apoyo interno al acuerdo, las dilaciones para cerrarlo ya ponen al mercado a sacar cuentas para evitar un default.

Los contactos entre el Ministerio de Economía y el equipo técnico del FMI son diarios , con videoconferencias con el prestamista de última instancia para zanjar las diferencias por el ritmo de ajuste y cómo se financiará el déficit. No hay reuniones presenciales previstas más allá de la visita de Santiago Cafiero a Washington DC.

La carta fuerte de esta semana está en manos del canciller Cafiero, que se reunirá mañana con el secretario de Estado, Antony "Tony" Blinken, un funcionario del riñón de Joe Biden, con el que el Gobierno aspira a lograr el apoyo del presidente de Estados Unidos.

En el ministerio de Economía señalan que Biden está tironeado por los intereses de Wall Street , que tienen representantes dentro de su propio gobierno, como el ex número dos del FMI y asesor del Tesoro, David Lipton.



Tony Blinken, el canciller de Biden

Pero en el Palacio de Hacienda la pregunta sobre si se cumplirá con la fecha límite de marzo queda sin respuesta. Y el mercado ya saca cuentas sobre el impacto económico de no arreglar, donde se prevé que la inflación se acelere hasta el 85% y la economía podría caer hasta 2%, en medio de una sequía que también le restará 1 punto al PBI.

En medio de alternativas como un waiver, también se analiza hasta cuándo podría estirarse la negociación si no hay acuerdo a fin de marzo, cuando se deben cancelar u$s 2900 millones. El pago al acreedor de última instancia cuenta con 180 días extra pero los costos de esa señal llegarían antes.

"No existe la posibilidad de no acordar y pagar porque no hay dólares. El no pago sumaría incertidumbre cambiaria, haciendo que el Dólar CCL continúe su escalada alcista, a la vez que hundiría aún más a los bonos en dólares", planteó el economista Walter Morales de Wise. "No acordar en un escenario de escasez de Reservas potenciaría la salida de dólares del BCRA y produciría un estancamiento de la economía porque se dilatan las decisiones para realizar negocios", advirtió.



Además, el Club de París acordó con Martín Guzmán prorrogar el pago de u$s 2000 millones con la condición de que haya un acuerdo con el Fondo Monetario. En ese negociación, los 22 acreedores habían instado al país a que ese entendimiento se produzca en diciembre de 2021, "antes de fin de año", como señalaban las cartas que intercambió Guzmán com Emmanuel Moulin.