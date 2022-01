Dólares al límite: las reservas del BCRA cayeron a nivel más bajo desde 2020

Con las reservas netas al límite (algunos analistas ya las ubican por debajo de los u$s 2000 millones, otros apenas por encima) y vencimientos con el FMI y el Club de París en el horizonte cercano, la acumulación de divisas se torna clave.

Sin embargo, el Banco Central (BCRA) apenas pudo adquirir u$s 64 millones en las 14 ruedas que transcurrieron del año.

En 2021, a esta misma altura, la autoridad monetaria ya se había hecho de unos u$s 410 millones y en 2020 había adquirido $ 874 millones.

Si bien enero 2021 fue especial, porque las exportaciones venían de puertos cerrados en diciembre debido a un paro, en 2022 las liquidaciones son superiores no solo a ese año, sino también al promedio histórico reciente.

En ese sentido, cabe señalar que en lo que va de 2022, gracias a la buena cosecha de trigo, los agroexportadores vienen liquidando a un ritmo de u$s 117 millones diarios, cuando a lo largo de enero 2021 liquidaron u$s 97 millones diarios y en el promedio de 2008 a 2020 se liquidaban menos de u$s 80 millones por día.

Pese a esos u$s 117 millones diarios que liquida el agro, el Banco Central viene comprando a un ritmo de apenas u$s 4,5 millones al día.

Promedio de liquidaciones del agro.

Fuentes del BCRA señalaron a El Cronista q ue hay una "alta demanda creciente de importaciones". En sentido, sostuvieron: "2021 cerró con récord en importación de insumos y eso no se frena por el cambio de año".

Además, recordaron que esta semana hubo vencimiento de deuda reestructurada de empresas (Genneia debió pagar capital de sus ON) y que estos pagos demandaron divisas.

En este contexto, las reservas brutas perforaron hoy los u$s 39.000 millones , por primera vez desde finales de diciembre de 2020. Se ubicaron en u$s 38.943 millones.

Si bien en 2021 el Central pudo comprar u$s 5049 millones netos, las adquisiciones se dieron en un marco de precios históricamente altos de los commodities. Y en los últimos cuatro meses del año hubo un saldo negativo acumulado de u$s 2122 millones.

"El año pasado las liquidaciones estuvieron 20% por arriba de su promedio histórico y aún así el Banco Central no hizo pie", sostuvo el jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, Martín Polo en un webinar.

"¿Por qué se le escurren los dólares? Pago de importaciones, pago de fletes, demanda de empresas para pagar deudas. La propia economía le demanda esos dólares".

Polo agregó que "a brecha sube y fomenta esa demanda de divisas. Además, indicó: " La inflación sigue subiendo y promoviendo la dolarización de carteras. Otro factor que complica es que los importadores se apuran a pagar las importaciones ".

¿Deja vú 2014?

El economista Fernando Marull, de FMyA.com, advirtió algunas similitudes y diferencias entre este año y el 2014, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se vio obligado a devalular.

En el primer lugar, el especialista mencionó que la aceleración de la tasa de devaluación (a 2,6% mensual) y la "gradual" suba de tasas de interés (a 3,1% mensual), se parece a la previa a la devaluación de enero de 2014. Y resumió: "Hoy la foto luce peor que la de enero 2014, pero la dinámica (la película) algo mejor".

Por otro lado, Marull consignó: "En el comparado hay menos reservas, más brecha cambiaria, más inflación y chances de otro default en próximas semanas".

"En cambio, el dólar oficial hoy es más alto ($104 versus $77 en diciembre de 2013 ajustado por inflación), el BCRA pierde menos reservas y la paridad dólar - tasa de interés esta más equilibrada. En efecto, en los días previos al 23 de enero de 2014, el BCRA venia devaluando a un ritmo del 6% mensual, con tasa de interés de 1,8% mensual y perdía u$s 100 millones todos los días. En enero de 2022, el dólar oficial aceleró (al 2.6% mensual), sigue debajo de tasa de interés (3,1%) y el BCRA vende menos reservas (porque hay más cepo) ", agregó.

Por otro lado, Marull remarcó: "También difiere mucho el flujo: hoy los bancos no pueden comprar dólares (para cartera propia) y en 2014 estaban (muy) comprados".