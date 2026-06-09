El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 8 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5007 - Revolver
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio
|1°
|5007
|11°
|8858
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|6946
|12°
|2928
|3°
|2572
|13°
|6478
|4°
|6564
|14°
|9712
|5°
|4794
|15°
|8745
|6°
|2803
|16°
|5426
|7°
|4930
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|5149
|8°
|1492
|18°
|3090
|9°
|7251
|19°
|9069
|10°
|0309
|20°
|6656
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver suele reflejar poder, control o miedo ante una posible amenaza.
Según el contexto, puede señalar conflictos no resueltos o la necesidad de poner límites; quién porta el arma y cómo te sientes son claves.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.