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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 8 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5007 - Revolver

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

 1°5007 11°8858
 6946  12°2928
 3°2572 13°6478 
 6564  14°9712 
 4794  15°8745 
 6°2803  16°5426
 4930  17°5149 
 1492  18°3090 
 7251  19°9069 
 10°0309 20°6656 

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar poder, control o miedo ante una posible amenaza.

Según el contexto, puede señalar conflictos no resueltos o la necesidad de poner límites; quién porta el arma y cómo te sientes son claves.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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