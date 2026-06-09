El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 8 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 8 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5007 - Revolver

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 8 de junio

1° 5007 11° 8858 2° 6946 12° 2928 3° 2572 13° 6478 4° 6564 14° 9712 5° 4794 15° 8745 6° 2803 16° 5426 7° 4930 17° 5149 8° 1492 18° 3090 9° 7251 19° 9069 10° 0309 20° 6656

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar poder, control o miedo ante una posible amenaza.

Según el contexto, puede señalar conflictos no resueltos o la necesidad de poner límites; quién porta el arma y cómo te sientes son claves.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.