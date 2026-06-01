Un equipo de astrónomos detectó una extraña señal láser que viaja por el espacio profundo. Este potente destello proviene de un objeto ubicado a 8000 millones de años luz de la Tierra . El hallazgo generó una gran sorpresa entre los científicos que analizan el universo.

Este tipo de luces espaciales despiertan temor e interés en la sociedad por su gran misterio. Muchas personas asocian estos fenómenos con la presencia de objetos voladores no identificados. Sin embargo, la ciencia siempre busca explicaciones naturales para estos eventos.

Un destello producto del choque galáctico

Los investigadores lograron captar la señal gracias al observatorio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica. Este complejo utiliza un total de 64 radiotelescopios avanzados para analizar el cielo. El equipo rastreó las ondas que llegaron desde una zona muy lejana del universo conocido.

La radiación se originó por el choque violento de dos galaxias en el espacio profundo. Durante esta colisión, las nubes de gas se comprimieron con fuerza debido al impacto. Ese proceso provocó la liberación de un láser natural de microondas muy potente.

La señal pudo llegar hasta nuestros telescopios gracias a un efecto de lente cósmica natural. La gravedad de otra galaxia funcionó como una lupa gigante en el camino. Sin esta ayuda del universo, la tecnología humana no habría detectado absolutamente nada.

Los astrónomos clasificaron este fenómeno bajo el nombre técnico de megamáser de hidroxilo. Su intensidad es tan alta que los expertos creen que podría tratarse de un gigamáser. Esta última es una categoría teórica para los eventos más extremos del cosmos .

Nuevos estudios sobre esta explisión

Los expertos mantendrán la vigilancia sobre este sistema de galaxias en colisión. El objetivo principal es comprender mejor cómo evolucionan estas estructuras tan grandes en el tiempo. El estudio detallado de estos láseres cósmicos ayudará a descifrar el pasado del universo.

El descubrimiento fue publicado en una importante revista de astronomía a nivel internacional. Las agencias espaciales coordinarán nuevos esfuerzos para registrar eventos similares en el futuro. Todavía quedan muchas preguntas sin responder sobre estas potentes señales que cruzan el espacio.