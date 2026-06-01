Este jueves volverá a jugar la Selección Argentina luego de la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Seguir a la Selección argentina durante todo el recorrido del Mundial 2026 podría convertirse en un lujo reservado para pocos bolsillos. Una pareja de hinchas necesitaría desembolsar cerca de $ 97,5 millones para acompañar al equipo desde la fase de grupos hasta una hipotética final en Estados Unidos, según un análisis realizado por AceOdds sobre las 48 selecciones participantes.

El cálculo contempla que la Argentina avance hasta el último partido del torneo y dispute los siete encuentros posibles. En el estudio se incluyen los gastos de vuelos, alojamiento, entradas y consumo de comida y bebidas durante toda la competencia.

Dentro del presupuesto total, las entradas aparecen como el principal golpe al bolsillo. Para dos personas, la estimación alcanza los $ 49 millones. En segundo lugar aparece el alojamiento, con unos $ 24,5 millones, seguido por los vuelos, con alrededor de $ 15,7 millones, y finalmente comida y bebidas, con aproximadamente $ 7,8 millones.

Acompañar a un equipo durante todo el camino podría costar casi lo mismo que una propiedad o varios autos en algunos mercados

Con esos números, Argentina aparece como el tercer país más caro del mundo para seguir a su selección, detrás de Irak y Jordania. El informe atribuye buena parte de esa diferencia a la logística y al costo de los traslados internacionales e internos necesarios para moverse entre sedes.

El relevamiento surge a partir del análisis de más de 120.000 opciones de alojamiento y 52.000 vuelos, además de valores de entradas en plataformas secundarias y costos promedio de alimentación en las ciudades sede.

A nivel global, seguir a una selección hasta la final demandaría en promedio unos u$s 62.000 para dos personas. El dato se desprende de las siguientes categorías: las entradas, que representan cerca del 50% del costo total, con un promedio de u$s 30.500, mientras que el alojamiento explica el 23% (u$s 14.500), los vuelos el 19% (u$s 12.000) y comida y bebidas el 8 por ciento (u$s 5300).

Según el estudio, las entradas para la Final del Mundial tendrían un costo estimado de u$s 15.500 para dos personas.

En el otro extremo del ranking aparece Panamá, que sería el país más económico para seguir durante todo el torneo, con un gasto estimado de u$s 56.000 para dos personas. Le siguen República Checa y México.

Entre otros casos analizados, dos hinchas de Estados Unidos gastarían alrededor de u$s 62.500, los españoles unos u$s 61.000, los ecuatorianos u$s 63.000, los colombianos cerca de u$s 62.150 y los uruguayos alrededor de u$s 59.759.