La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiene mensualmente el 20% del haber total de la Asignación Universal por Hijo, el cual puede retirarse a través de la presentación de la Libreta AUH. La Libreta AUH es un documento que forma parte de la Asignación Universal por Hijo y que tiene como fin certificar que el menor de edad por el que recibe la asistencia económica cuenta con el calendario de vacunación completo, los controles médicos necesarios y la asistencia a clases. No obstante, a partir de ahora se deberá cumplir con un nuevo requisito para poder acceder al monto retenido por la ANSES, el cual deberá cotejarse al presentar la Libreta AUH. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicó una modificación en el calendario escolar y redujo la cantidad de faltas permitidas durante el año. Ahora, el límite de ausencias permitidas para el nivel secundario pasó de 25 de 20, con un tope de 5 faltas por bimestre. En este sentido, las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo deberán cumplir con la regularidad escolar para poder cobrar el 20% retenido. Por su parte, para poder cobrar el porcentaje mediante la Libreta AUH, se deben certificar las firmas de los centros de salud y educativos para corroborar que el menor cumplió con el calendario escolar, sanitario y de vacunación. Como todos los años, la fecha límite para presentar la Libreta AUH y cobrar el monto retenido mensual es el 31 de diciembre. Sin embrago, y mediante la Resolución 382/2025, la prórroga se extendió hasta el 31 de marzo de 2026. En tanto, para poder cobrar el monto retenido se deberán seguir los siguientes pasos: