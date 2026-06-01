Hoy comienza el último mes del trimestre dorado para el Banco Central. En los próximos 30 días, seguirá comprando dólares a ritmo acelerado para fortalecer las reservas y el dólar continuará estable, ante la alta oferta de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

Pero a medida que tache días del calendario, el panorama podría cambiar: el mercado espera que aumente en el segundo semestre la búsqueda de cobertura cambiaria y que haya más presión sobre el tipo de cambio.

Las tenencias brutas del BCRA alcanzaron el viernes los u$s 48.191 millones, pero caerán hoy cerca de u$s 1000 millones por el pago de vencimientos de Bopreal. Ese dato no alterará el rumbo que le imprimió Santiago Bausili al BCRA: en mayo adquirió u$s 2601 millones en el mercado de cambios y acumula compras por u$s 9747 millones en lo que va de 2026.

A este ritmo, alcanzará esta semana el objetivo trazado y se alzará anticipadamente con los u$s 10.000 millones para el año. “En junio todavía esperamos un mercado de cambios sin sobresaltos. Esto implica que las compras van a seguir altas, en u$s 90 millones o u$s 100 millones diarios, y esas compras se van a trasladar a reservas. Probablemente el Tesoro siga colocando bonos y eso evite que saque dólares del BCRA”, estimó Federico Machado, economista del OPEN.

Tras la fiebre por el dólar en 2025, el tipo de cambio se estabilizó en torno de $ 1400. “La calma cambiaria se extendió durante mayo, con el tipo de cambio oficial depreciándose 2,3%, en línea con una variación prácticamente idéntica en el CCL (+2,4%), lo que refleja una brecha sostenidamente reducida. En términos reales, sin embargo, el ITCRM acumula una apreciación del 0,8% en el mes, que se amplía al 6,7% al comparar el promedio de mayo contra el primer trimestre y al 11,3% respecto al promedio de diciembre”, recordó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Esa distensión llevó al BCRA a reducir la oferta de dólar futuro. “Gran parte de la posición de mayo fue rolleada a junio. Empezaron a pedir cobertura para noviembre y diciembre, para cuando prevén un dólar a $ 1612. Lo que está buscando el Central es dar previsibilidad sobre el tipo de cambio”, dijo Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

Así, el interés abierto del Central cayó en mayo u$s 1356 millones y cerró en u$s 2790 millones. “Son valores que no se veían desde finales de 2024”, comentó Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

Sin embargo, la dolarización y la demanda de cobertura cambiaria podría reactivarse en el segundo semestre, período en el que tradicionalmente cae la oferta de dólares y la demanda se mantiene elevada. “Espero mayor cobertura cambiaria en el segundo semestre porque es algo propio de la estacionalidad. Una vez terminada la cosecha gruesa del agro y cuando haya que pagar el GNL del invierno, más la demanda de turismo invernal, probablemente tengamos un ajuste del tipo de cambio en los meses de julio a septiembre”, agregó Machado.

La demanda de dólares también crecerá a medida que se acerque 2027. Todos buscan llegar cubiertos a las elecciones presidenciales. El dólar siempre es más atractivo en períodos de incertidumbre política.