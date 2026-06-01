El Decreto 409/2026, publicado el 1 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite a empleadores del sector privado regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas con condonaciones de deudas de hasta el 90%. El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) es el régimen establecido en el Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y reglamentado por el Decreto 409/2026. Con éste, los empleadores del sector privado pueden regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas con condonaciones de deudas de hasta el 90%, extinción de acción penal por delitos tributarios (si no hay sentencia firme), baja automática del REPSAL para infracciones hasta el 6 de marzo de 2026, y plan de facilidades de pago con ARCA. El período regularizado se computa como tiempo de servicio para jubilación, invalidez y prestaciones por desempleo. El porcentaje de condonación depende de la categoría del empleador: Adicionalmente, hay condonación del 100% para: El PER permite regularizar dos tipos de situaciones laborales: Son trabajadores que no figuran en los registros oficiales de la ARCA. El empleador no los declara, no les descuenta aportes jubilatorios, no los inscribe en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y no paga contribuciones a la seguridad social por su trabajo. Son trabajadores que figuran en los registros pero con información incorrecta: La condonación alcanza a obligaciones por aportes, contribuciones y cuotas de la seguridad social vencidas hasta la fecha de adhesión al régimen: El decreto 409/2026 establece que el régimen es de adhesión voluntaria. Los empleadores deben adherirse al PER y pagar la deuda no condonada para obtener los beneficios. El procedimiento específico será publicado por ARCA. Los beneficios se otorgan automáticamente al adherirse y pagar la deuda: La acción penal por delitos tributarios se extingue para empleadores que se adhieren al régimen, si no hay sentencia firme en el proceso judicial. Es decir que si el empleador ya tiene sentencia condenatoria firme, no puede acceder a este beneficio. Si el empleador cancela las obligaciones antes de que ARCA formule denuncia penal, la Administración Tributaria está dispensada de formular denuncia y así el proceso penal no se inicia. No pagar aportes jubilatorios, no pagar contribuciones a la seguridad social, ocultar trabajadores, deficientemente registrar salarios. Están tipificados en la Ley Penal Tributaria N° 24.769. El PER alcanza a empleadores del sector privado, no al sector público. El REPSAL es el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Allí figuran empresas sancionadas por trabajo no registrado, deficiente registro de salarios, no pago de aportes sindicales, violación de normas de seguridad e higiene, trabajo infantil, discriminación laboral e incumplimiento de normas laborales. Los empleadores que se adhieren al PER obtienen baja automática del REPSAL respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. Si la empresa no puede pagar la deuda de contado, puede acceder a plan de facilidades de pago administrado por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero): Si la empresa paga en una única cuota, obtiene 50% de reducción adicional sobre capital e intereses no condonados. Situación: Pyme de 20 empleados con 8 trabajadores no registrados desde hace 3 años. Deuda total: $2.000.000. Con pago al contado: Pyme paga 5% de la deuda ($100.000), ahorro de $1.900.000.