Además de los sectores “estrella” que históricamente mueven los grandes volúmenes de la actividad económica, el mapa de la industria se compone por muchos otros rubros más pequeños . Sin embargo, su crecimiento es fundamental para impulsar la economía: generan empleo, ingresos y ofrecen servicios.

Es que, en muchos casos, su potencial no se explota por completo por una amplia serie de factores, lo que hace que se pierdan oportunidades de facturar miles de dólares anuales .

Este es el caso del tratamiento de residuos peligrosos, o productos de la actividad industrial o especial: de acuerdo con los cálculos de las cámaras que nuclean a la actividad, se podría multiplicar exponencialmente su facturación.

Según calculan, si todas las industrias formalizaran el tratamiento de los desechos, los u$s 6000 anuales que ya se mueven actualmente podrían crecer con fuerza.

Qué son los residuos peligrosos o industriales y por qué podrían movilizar una industria entera

Los denominados residuos peligrosos son aquellos materiales o desechos que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.

Es por eso que requieren un manejo, transporte y disposición final especializados . Si bien hay empresas que específicamente se ocupan de esta tarea, de acuerdo con las estadísticas solo se trata un 8% en promedio. El dato se desprende del último informe elaborado por el Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR.

Se trata de una iniciativa conjunta de la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA); junto con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Cámara Argentina de Tratadores de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), que nuclean al sector.

Su objetivo es el de generar información pública y confiable ante la falta de datos oficiales sobre la generación y tratamiento de residuos en el país.

Con esto en mente, el informe identifica a aquellos sectores que operan con las 37 firmas tratadoras encuestadas y, por el contrario, señala a los que más contribuyen al volumen de residuos sin tratamiento.

Los sectores con mayor incidencia en la generación de residuos no tratados (especialmente no peligrosos) son:

Industria Manufacturera

Construcción

Empresas agropecuarias, ganaderas y de pesca

Suministro de agua, cloacas y gestión de residuos

Asimismo, se identificó a los sectores de “Otras Actividades” y “Servicios profesionales, científicos y técnicos” como los más volátiles, dado que muestran la mayor disminución relativa en la cantidad de empresas que declaran tratar sus residuos.

Qué son los residuos peligrosos.

Los montos que mueve el sector

En un escenario de profundo cambio en el panorama macroeconómico de la Argentina, con sectores que brillan y otros que aún buscan reacomodarse en el nuevo esquema planteado por Javier Milei, una constante es la búsqueda de motores de crecimiento del país.

En este sentido, el sector de tratamiento de residuos industriales revela un potencial prácticamente oculto: hoy mueve u$ s 6000 millones , aunque solo se trata el 5,57%.

Según explicaron, la estimación actual corresponde a la facturación de la actividad formal de tratamiento, transporte y gestión de residuos industriales y peligrosos. “Es el volumen económico que mueve hoy el sector privado vinculado a estos servicios, y no a la recaudación fiscal ni a rentabilidad neta”, aclaró a El Cronista Claudia Kalinec, presidente de CATRIES.

“Ese cálculo surge de un promedio de los últimos cinco años, considerando tanto la generación total de residuos industriales en Argentina (estimada en torno a 30 millones de toneladas anuales) como el porcentaje que efectivamente ingresa al circuito formal de tratamiento, que ronda el 8%“, agrega la especialista.

Y aclara: “Dentro de ese movimiento económico se incluyen servicios de tratamiento, transporte especializado, disposición final, reciclado industrial , tecnologías ambientales, laboratorios, consultoría y actividades asociadas“.

Considerando esto, las cámaras estiman que, si se lograra formalizar y tratar correctamente la totalidad de los residuos que hoy quedan fuera del sistema; muchos de los que terminan en basurales a cielo abierto o cursos de agua, la facturación del sector podría escalar exponencialmente y representar un movimiento clave en la actividad económica.

“En este caso, es importante diferenciar facturación de recaudación: el volumen económico potencial que movería la actividad formal”, dijo Kalinec. “A partir de ese crecimiento, naturalmente también aumentaría la recaudación impositiva asociada, aunque las cámaras no tienen aún una estimación fiscal puntual”, remarcó.

El sector de tratamiento de residuos industriales revela un potencial prácticamente oculto: hoy mueve u$s 6000 millones, aunque solo se trata el 5,57%.

Un sector clave para el empleo: las cifras actuales y su potencial

Actualmente, la actividad sostiene más de 5000 puestos directos y unos 4000 indirectos , vinculados a transporte, mantenimiento de equipos, servicios técnicos, laboratorios y consultoría ambiental.

Si bien todavía no hay una cifra cerrada sobre cuántos nuevos puestos podrían generarse, el sector sostiene que el crecimiento tendría un fuerte efecto multiplicador sobre toda la cadena ambiental e industrial.

“Una expansión del circuito formal permitiría multiplicar esos niveles de empleo e incorporar trabajadores hoy excluidos o informalizados, como recuperadores urbanos y operadores vinculados a la gestión informal de residuos”, remarcaron desde las cámaras.

“La formalización del tratamiento de residuos generaría un círculo virtuoso que trae asociada la formalización de los puestos de trabajo de los recuperadores o recicladores urbanos que hoy también están en la informalidad", agregaron.

Evolución del tratamiento de residuos de 2023 a 2025

Durante el tiempo contabilizado en el informe se observa una situación crítica en la gestión de residuos. Entre los datos que destaca: