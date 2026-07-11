En esta noticia ¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Este viernes, 10 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4352 (Madre e hijo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 10 de julio

1° 4352 11° 4410 2° 5157 12° 9272 3° 0762 13° 0790 4° 5475 14° 5869 5° 4897 15° 1837 6° 9966 16° 8053 7° 1828 17° 6344 8° 2122 18° 4931 9° 3093 19° 4173 10° 4516 20° 5807

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.