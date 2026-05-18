La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en junio la primera cuota del aguinaldo para los jubilados y pensionados. El monto se liquidará junto con los haberes y el bono de $ 70.000. Por otra parte, a ambos grupos los alcanza el próximo mes un aumento del 2,6%, correspondiente con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril 2026. En este contexto, se podrá calcular el monto del aguinaldo que será cobrado por los adultos mayores a mediados de año. En Argentina, el aguinaldo -también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC)- es un ingreso clave que se abona dos veces al año. Éste corresponde al 50% del mejor sueldo mensual del semestre trabajado. Para jubilados y pensionados, el cálculo del aguinaldo es idéntico al de un trabajador en relación de dependencia: se toma el 50% del haber más alto cobrado en el semestre. El aguinaldo se paga en dos cuotas anuales: Según la Ley 27.073, la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio. El aguinaldo se calcula de manera sencilla, pero es importante hacerlo correctamente para conocer el monto que te corresponde. Durante junio, ANSES pagará el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida por los jubilados. Es así que la jubilación mínima, que actualmente está en $ 393.174,10, pasará a $ 403.396,63. Significa que los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95. Al mismo tiempo, los titulares de la AUH recibirán un incremento en junio por movilidad y alcanzarán un monto bruto estimado en $ 144.960. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, equivalente a $ 115.968, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Ante la llegada del medio aguinaldo, muchos se preguntan si les corresponde el pago del extra. Según confirmó ANSES, este pago adicional está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto significa que quedan excluidos los titulares de otras prestaciones, como: Por lo tanto, quienes perciben la AUH no cobrarán aguinaldo, ya que no se encuentran dentro del régimen previsional que lo contempla. El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI: