El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vuelve a actualizarse en mayo de 2026. Se trata del sexto ajuste consecutivo dentro de un esquema de aumentos escalonados. Según el cronograma oficial fijado por la Resolución 9/2025 del Ministerio de Capital Humano, el valor sube a $ 363.000 para trabajadores mensualizados que cumplen una jornada laboral completa de ocho horas diarias. A partir del 1° de mayo de 2026, los valores oficiales son: Es importante aclarar que ningún empleador puede abonar por debajo de estos montos, independientemente del sector o la actividad, para trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional. La Resolución 9/2025 señala que el salario mínimo “a partir del 1° de mayo de 2026, será de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 363.000), para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo (...) y de PESOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($1.815) por hora, para los trabajadores jornalizados". El Salario Mínimo Vital y Móvil rige para todos los trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el personal agrario y los empleados de la Administración Pública Nacional. También opera como referencia informal en el sector no registrado, donde trabaja aproximadamente el 40% de la fuerza laboral argentina. La resolución publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2025, fijó una senda de diez aumentos escalonados con un incremento total del 16,8% entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. El valor final previsto es de $376.600. Un aspecto clave del esquema actual es que los aumentos no se ajustan automáticamente por inflación: los montos están predefinidos por decreto y no se modificarán en función de la variación del índice de precios al consumidor hasta que concluya el período vigente.