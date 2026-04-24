La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un régimen especial que habilita a los trabajadores a acceder a una jubilación anticipada. Se trata de un beneficio previsional que permite un retiro a los 45 años en ciertos casos. A diferencia de una moratoria, no se trata de una compra de periodos de aportes, sino de una prestación para proteger a quienes sufren alguna disminución física. El organismo a cargo de Sandra Pettovello mantiene activo el régimen de jubilación para trabajadores que hayan sufrido disminución física. Podrá ser tramitado a los 45 años por empleados que hayan desarrollado tareas en relación de dependencia y a los 50 años por autónomos y monotributistas. Se debe acreditar fehacientemente que durante los últimos 10 años anteriores al cese de actividades (o a la solicitud del retiro) se haya prestado servicio con algún estado de disminución física mayor al 33%. En la misma línea, se exigen por lo menos 20 años de servicios con aportes. Quienes cuenten con los requisitos deberán reunir la siguiente documentación y luego presentarse de forma presencial con turno previo en alguna oficina de ANSES: Si no cuenta con certificación de servicios, podrá presentarse recibos de sueldo con aportes, comprobante de afiliación a obras sociales y/o gremios, original y copia, constancia de afiliación anterior a la asignación del CUIL (ex cajas), original y copia o el formulario DDJJ Testimonial Acreditación de Servicios (PS 6.8). El organismo previsional publicó el calendario de pagos para los jubilados de mayo: