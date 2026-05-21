Confirmado | ANSES aumenta la prestación por desempleo: ya se puede cobrar un sueldito extra con pocos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que quedaron sin empleo y que puede alcanzar un monto máximo superior a los $ 363.000, según la situación laboral de cada beneficiario.

En paralelo, el organismo avanzó con la organización del calendario de pagos, que también contempla actualizaciones en jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales.

¿Quiénes pueden cobrar la prestación por desempleo de ANSES?

La ayuda económica funciona como un ingreso mensual temporario para personas desempleadas que cumplan determinadas condiciones de aportes y antigüedad laboral.

El monto varía en cada caso porque se calcula en base al salario previo y los aportes registrados del trabajador antes de la desvinculación laboral.

La prestación está dirigida a distintos grupos de trabajadores:

Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos seis meses de aportes en relación de dependencia durante los últimos tres años previos al despido o finalización laboral.

Trabajadores de la construcción

En este caso, se exige haber realizado aportes durante un mínimo de ocho meses dentro de los dos años anteriores al cese laboral.

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Trabajadores eventuales o de temporada

Deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y, al mismo tiempo, superar los 90 días laborales durante el último año.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES?

La ANSES permite realizar el trámite tanto de manera online como presencial.

Para iniciar la gestión, los solicitantes deben reunir la documentación correspondiente, entre ella el DNI y el telegrama de despido o comprobantes que acrediten la finalización del vínculo laboral.

Luego, es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.

El trámite puede completarse a través de la plataforma de Atención Virtual del organismo o solicitando un turno para asistir personalmente a una oficina de ANSES.

Una vez presentada la documentación, el organismo analizará la información para determinar si corresponde la aprobación de la prestación.

¿Qué se puede hacer desde la plataforma Mi ANSES?

A través de los canales digitales del organismo, los usuarios también pueden consultar expedientes, verificar fechas de cobro, revisar liquidaciones y modificar el medio de pago registrado para recibir prestaciones sociales.

La plataforma está disponible tanto en el sitio oficial como en la aplicación móvil de ANSES.