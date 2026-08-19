Excelente noticia de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en septiembre de 2026 con el aumento confirmado.

Los beneficiarios del sistema previsional tendrán nuevos valores de cobro desde septiembre. La ANSES aplicará una suba del 2,11% sobre las prestaciones, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente y el dato de inflación utilizado para calcular la actualización.

El cambio repercutirá sobre las distintas categorías de jubilaciones y pensiones, por lo que el monto final dependerá del tipo de prestación que perciba cada titular. Además, continuará vigente el refuerzo extraordinario, aunque su aplicación variará según el haber correspondiente.

Los nuevos montos que regirán desde septiembre

La actualización llevará el haber mínimo previsional a un nivel superior al vigente durante agosto, mientras que el techo del sistema también tendrá una modificación. La misma actualización alcanzará a otras prestaciones destinadas a adultos mayores y personas que reciben pensiones asistenciales.

La ANSES aplicará una suba del 2,11% sobre las prestaciones. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Los valores establecidos para el noveno mes del año son:

Jubilación mínima: $498.633,20.

Jubilación máxima: $2.884.395,56.

PUAM: $412.906,55.

PNC por invalidez o vejez: $370.043,23.

En tres de estas prestaciones, las cifras ya contemplan el refuerzo extraordinario. El importe correspondiente a la jubilación máxima se presenta, en cambio, sin sumar ese adicional.

Quiénes recibirán el bono previsional

El adicional de $70.000 continuará acompañando los haberes más bajos durante septiembre. Su valor permanece congelado nominalmente desde hace más de dos años y no se modifica por el aumento aplicado a las jubilaciones y pensiones.

La forma de liquidación dependerá del ingreso previsional de cada persona:

Cobro total: quienes se encuentren dentro de los haberes establecidos para recibir el refuerzo completo accederán a los $70.000.

Cobro diferencial: los jubilados que superen la mínima, pero permanezcan por debajo del límite de $498.633,20, recibirán únicamente la suma necesaria para alcanzar ese monto.

Acreditación: el dinero se depositará junto con la prestación habitual y en la misma cuenta bancaria utilizada para el cobro.

De esta manera, un jubilado cuyo haber básico se encuentre por encima de la mínima no necesariamente percibirá los $70.000 completos. El cálculo se realiza sobre la diferencia entre su prestación y el tope fijado para septiembre, mientras que quienes estén alcanzados por el refuerzo completo recibirán el adicional íntegro.