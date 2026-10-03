El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llega a la primera vuelta de este domingo 4 de octubre con ventaja, pero más ajustada. Según una encuesta de CNT/MDA difundida este sábado, tiene 43,1% de intención de voto, frente a 38% del senador Flávio Bolsonaro.

Hace unas semanas, la diferencia era de 10 puntos. Ahora es de 5, recortando así la distancia entre ambos. El sondeo también anticipa que un eventual balotaje, el 25 de octubre, sería más reñido que lo que mostraba la medición anterior.

Bolsonaro recorta distancia en primera vuelta

En la encuesta anterior, del 15 de septiembre, Lula tenía 40,5% y Bolsonaro, 30,4%. El presidente sumó 2,6 puntos. El senador, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, subió 7,6.

Ahora, más atrás aparecen el psiquiatra Augusto Cury (3,2%), el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (3%), y el empresario Renan Santos (1,5%). En la medición previa, Cury tenía 6% y Santos, 2,7%. Caiado se mantuvo igual.

Si se cuentan solo los votos válidos, sin los blancos ni los nulos, Lula alcanzaría 47,8% y Bolsonaro, 42,1%. Esa es la cifra que define si hay un ganador en primera vuelta.

Qué pasa si hay segunda vuelta

Para ganar el domingo, un candidato necesita más del 50% de los votos válidos. Si nadie lo logra, los dos más votados pasan a un balotaje el 25 de octubre. Con los números de esta encuesta, ninguno llega a ese umbral.

En ese escenario, Lula obtendría 47,3% y Bolsonaro, 43,1% en la segunda vuelta. La diferencia actual es de 4,2 puntos. En el sondeo previo, Lula también tenía 47,3%, pero Bolsonaro llegaba al balotaje con 40%: la ventaja era de 7,3 puntos.

Las otras encuestas coinciden: Lula lidera, pero sin cerrar la elección

Otras consultoras muestran una tendencia parecida. Datafolha, publicada el 1 de octubre, ubicaba a Lula en 42% y a Bolsonaro en 38% en primera vuelta. En un balotaje, el actual presidente tendría 48% y el senador, 45%.

Quaest, del 28 de septiembre, ubica a Lula con 39% y a Flávio Bolsonaro con 34% en primera vuelta. En un balotaje, los dos empatan con 42%.

BTG/Nexus, del mismo día, da 42% para Lula y 37% para Bolsonaro en primera vuelta. En la segunda vuelta, el presidente tendría 46% y el senador, 44%.

En todos los casos, Lula lidera la primera vuelta por entre 4 y 5 puntos, pero en ningún escenario supera el 50%. En un balotaje, la ventaja que da CNT/MDA (4,2 puntos) es la más amplia de las cuatro encuestas.

Cómo se hizo la última encuesta de las elecciones en Brasil

MDA entrevistó a 2.007 personas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El margen de error es de 2,2 puntos porcentuales. La información fue difundida por Reuters este sábado, a pocas horas de las elecciones.

Casi 160 millones de brasileños están habilitados para elegir al próximo presidente este domingo.