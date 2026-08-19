La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto de 2026 un beneficio extraordinario destinado a determinadas familias que atravesaron un proceso de adopción. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, una prestación que se acredita una sola vez y que alcanza los $525.682.

El beneficio no forma parte de los pagos mensuales habituales del organismo público. Para acceder, los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por ANSES, acreditar formalmente la adopción y presentar la documentación correspondiente dentro del plazo previsto.

ANSES paga $525.682 por única vez: quiénes pueden recibir el beneficio

La APU por Adopción está dirigida a personas que forman parte del régimen de asignaciones familiares y que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Entre los grupos que pueden acceder se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Trabajadores de temporada.

Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Otros trabajadores y beneficiarios contemplados dentro del régimen de asignaciones familiares .

Además, es necesario respetar los topes de ingresos vigentes y contar con la documentación que permita comprobar que la adopción fue efectivamente concretada.

El pago es único: no se trata de una prestación que ANSES deposite todos los meses.

El requisito clave para cobrar el pago único de ANSES

Para solicitar los $525.682, uno de los puntos fundamentales es contar con la sentencia judicial firme de adopción. Este documento permite acreditar formalmente la situación ante ANSES y es parte de la documentación necesaria para iniciar el trámite.

También es importante que los datos personales y los correspondientes al grupo familiar estén actualizados en los registros del organismo público.

Antes de realizar la gestión, los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos de ingresos y reunir la documentación solicitada. Si falta información o existen inconsistencias en los datos registrados, el trámite puede requerir una actualización previa.

ANSES paga $525.682 por adopción: el beneficio se cobra una sola vez y puede solicitarse hasta dos años después de la sentencia judicial firme.

ANSES: hasta cuándo se puede pedir y cómo se realiza el trámite

La Asignación de Pago Único por Adopción puede solicitarse dentro del plazo establecido por la normativa. En este caso, la gestión puede realizarse hasta dos años después de la sentencia de adopción.

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar la documentación que acredita la adopción y los datos personales y familiares requeridos. Según corresponda, la gestión puede efectuarse ante ANSES y, si es necesario concurrir presencialmente, deberá solicitarse un turno.

Una vez presentada la solicitud, el organismo analiza si se cumplen todas las condiciones. Si la prestación es aprobada, ANSES realiza el depósito de $525.682 por única vez.

Por lo tanto, quienes hayan concretado una adopción y se encuentren dentro de los grupos habilitados deben prestar especial atención al plazo de dos años para no perder la posibilidad de solicitar este beneficio.