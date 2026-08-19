La tercera semana de agosto transcurre con los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a todos los jubilados y pensionados de la Argentina que cumplan con los requisitos.

Entre el miércoles 19 y el viernes 21 de agosto, aquellos adultos mayores cuyos DNI finalicen con un determinado número, tendrán la posibilidad de cobrar su haber mensual.

En este contexto, se entregará a su vez un bono extraordinario de $70.000 para quienes reúnan las condiciones establecidas.

¿Qué jubilados cobran el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Qué jubilados cobran el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21?

La tercera semana de agosto concentra parte importante del calendario de ANSES para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. En este tramo, las fechas dependen de la terminación del DNI.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto .

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto .

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

De esta manera, quienes tengan esas terminaciones y sean titulares de jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo podrán acceder al pago en esas fechas.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto?

El haber mínimo de agosto quedó establecido en $419.775,93 después del aumento del 1,89%. Para los beneficiarios que cumplen con las condiciones, se suma el bono extraordinario de $70.000.

Así, un jubilado que percibe el haber mínimo y recibe el refuerzo alcanza un ingreso total de $489.775,93 durante agosto.

También se modificaron los valores de otras prestaciones previsionales:

PUAM: $335.820,74 más el bono.

PNC por Invalidez y Vejez: $293.843,15 más el refuerzo.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES?

El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, además de otros beneficiarios previsionales que cumplen con los requisitos establecidos.

El refuerzo se incorpora al pago correspondiente de agosto y permite elevar el ingreso mensual de quienes reciben las prestaciones alcanzadas por la medida.

El calendario continúa durante los próximos días para el resto de los titulares, por lo que la fecha de cobro debe verificarse según la terminación del DNI y el tipo de prestación.