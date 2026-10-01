En esta noticia En qué estado está el concurso

La Justicia Comercial ordenó inhibir provisoriamente todos los bienes del grupo GTA que comprende a las sociedades Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial.

La medida fue tomada luego de que tanto la sindicatura a cargo de la quiebra de Rasic Hermanos, como extrabajadores de las plantas I y II de Wade, anteriormente Cresta Roja, denunciaran ante la Justicia un presunto vaciamiento de las unidades productivas.

Puntualmente, acusan a Wade de retirar diariamente “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos, así como el desmontaje de líneas productivas” de las plantas de la avícola. Como respaldo de la denuncia, los extrabajadores entregaron un pendrive con fotos y videos.

Además de la inhibición de bienes, la Justicia intimó al presidente y al vicepresidente de cada una de las sociedades para que en el plazo de 10 días presenten un inventario detallado con todos los bienes que integran el grupo y los declaró responsables judiciales de los activos. A su vez, estarán obligados a informar las medidas de seguridad y conservación que están implementando en cada planta.

“En caso de advertirse diferencias, faltantes o cualquier otra circunstancia que evidencie la ausencia de bienes respecto de los inventarios, libros, registros o documentación de las sociedades, deberán informar detalladamente tal circunstancia, acompañando, en su caso, copia de las denuncias formuladas ante las autoridades competentes y de las medidas adoptadas para su esclarecimiento y preservación”, agregó la resolución.

La Justicia no solo limitó la disposición de los bienes, sino que también le pidió al grupo que detalle la cantidad de trabajadores afectados a cada una de las plantas; la actividad que actualmente se desarrolla en cada establecimiento; el estado operativo de las unidades productivas -si se encuentran activas o no-; y el desembolso estimado que requeriría volver a poner en funcionamiento las unidades.

Cresta Roja perteneció a la avícola Rasic Hermanos, que entró en quiebra en 2015. En 2016, Proteinsa S.A. ganó la licitación por los activos de la avícola y quedó a cargo de sus plantas. Sin embargo, dos años después, en marzo de 2018, Wade adquirió a Proteinsa esos activos productivos por u$s 80 millones.

En esa operación, que incluyó la compra de las plantas y otros activos vinculados con la antigua Rasic, Granja Tres Arroyos se constituyó como garante.

En la reciente presentación que hizo GTA ante la Justicia para solicitar la apertura de su concurso preventivo reconoció que una porción significativa de su endeudamiento actual se originó a partir de la compra de Cresta Roja.

Según apuntó, del monto total de la operación aún queda un saldo pendiente de cancelación, lo que significa que hoy tanto Rasic Hermanos como Proteinsa son acreedores de Wade y de Granja Tres Arroyos . De tal modo, la denuncia que hacen los síndicos de la quiebra de Rasic responde a la “urgencia” de preservar “los intereses de la compañía que tutelan”.

En qué estado está el concurso

Es necesario aclarar que el proceso concursal aún no fue abierto por la Justicia. Esto se debe a que existe un conflicto de competencia entre los juzgados comerciales que deben intervenir en el expediente.

La presentación de Granja Tres Arroyos quedó inicialmente radicada en el Juzgado Comercial Nº 21, pero ese tribunal derivó el expediente al Juzgado Nº 1 para evaluar el trámite conjunto de los concursos del grupo. Sin embargo, este último se declaró incompetente y devolvió el expediente al juzgado original, por lo que todavía no hay una resolución judicial que disponga formalmente la apertura del concurso ni la designación de un síndico.

Mientras tanto, el grupo avícola exige que se abra su proceso concursal y sostiene que, de lo contrario, esta situación “indefectiblemente conducirá a la inminente quiebra” de Granja Tres Arroyos. Según detalló, al 31 de diciembre de 2025, su deuda ascendía a $ 536.000 millones.

De ese total, unos $ 199.000 millones corresponden a deudas financieras; $ 161.000 millones a proveedores; $ 52.000 millones a impuestos; $ 78.000 millones a deudas laborales y fiscales; y $ 46.000 millones a otras deudas comerciales. Además, suma más de $ 126.000 millones en cheques rechazados. Según apuntó, cuenta con 4978 acreedores.

En tanto, el año pasado, cerró con pérdidas por $122.052 millones.

El grupo fijó como fecha de su cesación de pagos el 29 de enero de este año, cuando no pudo hacer frente a obligaciones con diversas entidades financieras por un monto de $ 2070,7 millones.

La empresa atribuyó el estado crítico de su estructura financiera a una combinación de factores y a una “acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos”. Por un lado, mencionó la imposibilidad de trasladar el aumento de los costos de producción al mercado doméstico que -apuntó- se encontraba “saturado” por un exceso de oferta.

“GTA se vio forzada a comercializar su producción a valores por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y conservar la cadena de distribución, absorbiendo pérdidas operativas corrientes que ahogaron definitivamente su liquidez”, apuntó.

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A la saturación de la oferta local, la empresa identificó diversos factores externos que pusieron en jaque su operatoria: la sequía que afectó al campo durante la campaña 2022/2023 y elevó los costos de los granos; el ingreso de carne aviar importada, principalmente de Brasil; y, quizás el punto más importante, el cierre de los principales mercados de exportación debido a la gripe aviar. Es que la principal fuente de ingresos en dólares de GTA provenía de las exportaciones y gran parte de su estructura comercial estaba volcada a ese esquema.

Grupo GTA es la mayor avícola del país. Está controlada por Holding Agro Industrial que tiene en sus manos el 99,9% de las acciones. El porcentaje restante está distribuido entre miembros de la familia fundadora.

Tiene establecimientos en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco. Actualmente cuenta con siete plantas de faena: Pinazo (Buenos Aires), La China, (Entre Ríos), Becar (Entre Ríos), Wade 1 (Ezeiza, Buenos Aires), Wade 2 (Esteban Echeverría, Buenos Aires), Avex (Río Cuarto, Córdoba) y Capitán Sarmiento (Buenos Aires).