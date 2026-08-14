Una mala de ANSES: estas personas pueden perder su Pensión No Contributiva este mes.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) forman parte de las prestaciones que ANSES abona durante agosto de 2026, pero su continuidad depende de que los titulares mantengan los requisitos correspondientes. El organismo puede revisar la situación de los beneficiarios y solicitar información cuando detecta modificaciones relevantes.

Por eso, quienes reciben una PNC deben prestar especial atención a cualquier cambio en sus circunstancias personales o económicas. Una alteración de los requisitos, una irregularidad detectada durante los controles o el incumplimiento de determinadas condiciones puede derivar en una suspensión mientras se analiza cada caso.

Quiénes pueden sufrir una suspensión de ANSES

Las PNC alcanzan a distintos grupos, entre ellos personas con invalidez laboral, madres de siete hijos o más y adultos mayores, de acuerdo con las condiciones previstas para cada prestación. Los requisitos que permitieron obtener el beneficio deben continuar vigentes para mantener el cobro.

El primer paso es determinar si existe una suspensión o si simplemente se trata de un mensual que quedó pendiente (Fuente: ANSES).

Entre los aspectos que pueden ser evaluados aparecen la situación económica del titular, las circunstancias que justificaron el otorgamiento y las condiciones particulares exigidas por cada régimen. Si ANSES encuentra un incumplimiento, puede interrumpir temporalmente los pagos hasta determinar si corresponde mantener o finalizar la prestación.

Un caso que requiere especial atención es el de los beneficiarios que permanecen fuera de la Argentina durante períodos prolongados. Una estadía superior a 90 días consecutivos en el exterior puede provocar la suspensión de la PNC, contabilizando el plazo desde la salida del país.

Qué hacer si ANSES suspende una PNC

Cuando el pago no aparece acreditado, el primer paso es determinar si existe una suspensión o si simplemente se trata de un mensual que quedó pendiente. Esa diferencia es importante porque cada situación tiene un mecanismo específico de reclamo.

Para solicitar el pago de un haber que no fue cobrado existe el formulario Reclamo de Haberes Impagos, identificado como PS 6.5. Según el caso, puede ser necesario presentarlo ante la entidad que habitualmente abona la prestación y cumplir con la correspondiente certificación.

También existe una alternativa para realizar el trámite de manera digital. El titular puede acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y utilizar la opción Activación/Repago para solicitar la revisión de un beneficio suspendido o de un mensual que no fue acreditado.