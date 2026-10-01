La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de octubre para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), organizado según la terminación del documento de cada titular.

El feriado del lunes 12 de octubre modifica el esquema habitual, por lo que los beneficiarios con DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 tienen fechas asignadas en distintos días del mes, que varían según la prestación que cobren.

Calendario de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo en octubre

Las dos prestaciones comparten cronograma y asignan un día de cobro distinto a cada terminación de documento.

Las fechas para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 son:

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

Por el feriado del lunes 12, los pagos para este grupo arrancan recién el martes 13 , después de que los DNI terminados en 1 cobraran el viernes 9.

Calendario de la Asignación por Embarazo en octubre

La prestación tiene un cronograma corrido respecto del de la AUH: cada terminación cobra un día hábil más tarde.

Las fechas para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 son:

DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre.

El resto de las terminaciones cobra antes o después de estas fechas, según el cronograma general.

El feriado del lunes 12 de octubre modifica el esquema habitual. ANSES.

Calendario de la Asignación Prenatal y la Asignación por Maternidad en octubre

La Asignación Prenatal agrupa las terminaciones de documento de a pares, por lo que dos grupos cobran el mismo día.

Las fechas para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 son:

DNI terminados en 2: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Calendario de las asignaciones de pago único en octubre

Las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen una misma ventana de cobro para todos los documentos.

Las fechas para los DNI terminados en 2, 3, 4 y 5 son:

DNI terminados en 2: del 9 de octubre al 10 de noviembre (primera quincena) y del 22 de octubre al 10 de noviembre (segunda quincena).

DNI terminados en 3: del 9 de octubre al 10 de noviembre (primera quincena) y del 22 de octubre al 10 de noviembre (segunda quincena).

DNI terminados en 4: del 9 de octubre al 10 de noviembre (primera quincena) y del 22 de octubre al 10 de noviembre (segunda quincena).

DNI terminados en 5: del 9 de octubre al 10 de noviembre (primera quincena) y del 22 de octubre al 10 de noviembre (segunda quincena).

El plazo para cobrar se extiende hasta el martes 10 de noviembre.

En octubre, las asignaciones aumentan un 1,66%.

Cuánto se cobra de AUH y Asignación por Embarazo en octubre

Las asignaciones tienen en octubre un aumento del 1,66%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. La actualización quedó establecida en la Resolución 283/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre.

La Zona 1 comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

La Asignación por Embarazo para Protección Social tiene los mismos montos que la AUH. En su caso, el 20% acumulado se cobra al presentar el formulario “Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social”, junto con la constancia de inscripción del recién nacido en el Plan Nacer/Programa Sumar y la partida de nacimiento o el certificado de defunción o de interrupción del embarazo.

Cuánto se cobra de Asignación Familiar por Hijo en octubre

A diferencia de la AUH, el monto de la Asignación Familiar por Hijo depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que suma los ingresos de todos sus integrantes, y de la zona.

El tope máximo del grupo familiar es de $ 6.419.726, y ninguno de sus integrantes puede superar los $ 3.209.863 brutos. Si eso ocurre, el grupo queda excluido del cobro.

Para los trabajadores en relación de dependencia, la zona la define el lugar de trabajo declarado por el empleador ante ARCA; para jubilados y pensionados, el domicilio de residencia.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, el valor general va de $ 113.829 a $ 254.943, según el rango de ingresos. Para los monotributistas, el monto se define por categoría: $ 78.304 en la A, $ 52.821 en la B y $ 16.487 de la C a la G.

Cuánto se cobra de Prenatal, Maternidad y asignaciones de pago único en octubre

La Asignación Prenatal tiene los mismos valores que la Asignación Familiar por Hijo, según el rango de ingresos y la zona.

La Asignación por Maternidad no tiene tope de ingresos: se calcula sobre la remuneración bruta de la trabajadora.

Las asignaciones de pago único tienen un monto fijo para todo el país, que no depende de los ingresos ni de la zona.