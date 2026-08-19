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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a agosto y esta semana continúa con los depósitos para jubilados y pensionados. Los beneficiarios deben prestar especial atención a la terminación de su DNI, ya que determina el día en que recibirán sus haberes .

Además del aumento mensual, el organismo mantiene vigente un bono de $70.000 para quienes cobran jubilaciones y pensiones mínimas. De esta manera, algunos beneficiarios recibirán durante agosto un monto total de $489.775,93.

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones el 19 y 20 de agosto

El calendario establece que durante esta semana continúan los pagos correspondientes a los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Las fechas se distribuyen de acuerdo con el último número del DNI .

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Los próximos depósitos previstos son:

DNI terminados en 6 : miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7 : jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8 : viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Por lo tanto, quienes tengan su documento terminado en 6 o 7 son los beneficiarios que tienen pagos previstos entre el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto, siempre dentro del grupo de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto

Durante agosto, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron una actualización del 1,89%, determinada por la fórmula de movilidad y vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio difundido por el INDEC.

El haber mínimo quedó establecido en $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Así, los principales valores de agosto quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima + bono: $489.775,93.

PUAM + bono: $405.820,74.

PNC por Invalidez y Vejez + bono: $363.843,15.

AUH : $150.848.

AUH por Hijo con Discapacidad : $491.173.

Asignación Familiar por Hijo: $75.433 para el primer rango de ingresos.

En el caso de los jubilados que superan el haber mínimo, también se contempla un bono proporcional, de manera que el monto total pueda alcanzar los $489.775,93.

Calendario completo de ANSES para jubilados en agosto

Los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán la próxima semana. En este caso, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos números.

El calendario correspondiente es:

DNI terminados en 0 y 1 : 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

De esta manera, los jubilados y pensionados deben verificar tanto el monto de su haber como la terminación del DNI para saber cuándo corresponde el depósito de agosto. Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario oficial establecido por ANSES.