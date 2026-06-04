Dólares del colchón: cuáles son los cambios que los especialistas le sugirieron a Caputo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le envió al ministro de Economía, Luis Caputo, sugerencias vinculadas a la Ley de Inocencia Fiscal.

Recientemente, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que el Gobierno enviará una nueva “versión” de la norma para brindar mayor seguridad a los contribuyentes.

“A partir del anuncio del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto que modifique la actual Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le pidió que, durante el período de espera establecido en la normativa , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no les aplique multas a las pequeñas y medianas empresas”, señaló la entidad gremial.

El incremento de las multas automáticas por falta de presentación de las declaraciones juradas de IVA y del impuesto a las Ganancias fue uno de los puntos más criticados por empresarios, contadores y economistas.

Por ejemplo, según el artículo 38 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal, las personas humanas que omitan la presentación de la declaración jurada recibirán una intimación de $ 220.000. En cambio, las sociedades, asociaciones o entidades constituidas en el país deberán abonar una multa de $ 440.000.

El problema radica en que la mayoría de las pymes no dispone de la capacidad económica ni de la solvencia de una empresa grande .

“CAME requirió que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Solo una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación, debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley”, explicaron.

CAME sugirió modificaciones en la aplicación de las multas automáticas Composición/El Cronista

Por otro lado, la entidad también solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector de las pequeñas y medianas empresas.

“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, detalló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME

Además, indicó que dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado.