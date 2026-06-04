Tras la aprobación de la segunda revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a defender las recomendaciones incluidas en su último informe sobre una futura reforma tributaria, donde pide que se amplie la base de trabajadores que pagan Ganancias y modificaciones al monotributo.

Esos puntos fueron cuestionados por las cámaras empresarias vinculadas al comercio porque pueden afectar el consumo masivo, que sigue en terreno negativo y con perspectivas de recuperación también en rojo .

Luego de que la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionaran la propuesta tributaria, la portavoz del FMI Julie Kozack ratificó la necesidad de avanzar con estos cambios “en el tiempo”.

Así lo dijo durante una conferencia de prensa en la que destacó los avances logrados por la Argentina en materia de estabilización económica y defendió el rol de las reformas tributarias y previsionales para “consolidar el equilibrio fiscal y mejorar el crecimiento de largo plazo”.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

“Las autoridades están totalmente comprometidas con su ancla fiscal. Planean fortalecer aún más los marcos impositivos y previsionales con el tiempo”, afirmó la funcionaria.

Qué dijo el FMI sobre la reforma tributaria

Kozack sostuvo que el Gobierno ya avanzó en reformas relevantes y que el organismo considera necesario profundizar ese camino.

“Ya se han tomado medidas significativas, como la reducción gradual de los impuestos al comercio, que son distorsivos, y la adopción de una fórmula de indexación de pensiones más predecible ”, señaló.

La portavoz agregó que tanto la reforma tributaria como la previsional tienen potencial para mejorar el funcionamiento de la economía. “Estas son reformas cruciales con beneficios potenciales para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país a largo plazo , por lo que es natural que estén siendo consideradas cuidadosamente”, sostuvo.

En el staff report publicado tras la aprobación de la segunda revisión, el FMI señala recomendaciones de política acordadas con el Gobierno: la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y revisar el esquema del monotributo. Como contrapartida, prevé que esos fondos contribuyan a financiar la reducción de impuestos considerados distorsivos, como los Derechos de Exportación y el impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios.

El rechazo de la CAC y CAME

Tanto CAC como CAME, dos cámaras de Comercio, salieron al cruce de esas recomendaciones mediante un comunicado en el que respaldó la reducción de impuestos impulsada por el Gobierno, pero cuestionó la forma propuesta por el FMI para financiarla.

El equipo económico en la antesala de una reunión en el FMI El Cronista

“La CAC considera inapropiada la propuesta realizada por el FMI de basar esa futura reforma en la ampliación de la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y en un incremento del impuesto simplificado (Monotributo)”, señaló la entidad.

Según la cámara empresaria, una mayor carga tributaria sobre los trabajadores podría afectar la recuperación económica. “Una mayor presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia solo reduciría los niveles de consumo, de por sí amesetados en los últimos meses, ahogando una recuperación de la que comienzan a observarse los primeros síntomas”, advirtió.

Por otra parte, para los privados un endurecimiento del régimen simplificado “no solo provocaría una situación similar a la arriba descripta, sino que también llevaría a un aumento de la informalidad, generando un efecto contrario al del aumento de la recaudación que se procura obtener”.

El respaldo del FMI al rumbo económico: colchón para 2027

Más allá de la discusión sobre las reformas pendientes, Kozack volvió a remarcar que el foco del programa es la baja de la inflación y la pobreza. Y destacó que este último indicador se redujo al orden del 30%.

La funcionaria señaló que la inflación anual cayó desde niveles cercanos al 200% a fines de 2023 hasta alrededor del 30% en la actualidad, mientras que el déficit fiscal se redujo en aproximadamente cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

“Por primera vez en casi dos décadas, Argentina ha registrado superávits fiscales primarios consecutivos”, afirmó.

También destacó que desde comienzos de 2026 el Banco Central adquirió más de u$s 10.000 millones para reservas, lo que permitió mejorar la posición de reservas internacionales netas en más de u$s 7.000 millones.

El ministro Caputo anticipó que las compras podrían rondar entre u$s 15.000 millones este año o más como forma de asegurar el colchón para el 2027, ante los mayores vencimientos de deuda pero también por la volatilidad electoral.

Según Kozack, la mejora de la confianza, el fortalecimiento de sectores como energía, minería y agro, junto con un contexto internacional favorable para las exportaciones energéticas, contribuyeron a reforzar la posición externa del país.

“Existe un reconocimiento compartido sobre la necesidad de mantener el progreso alcanzado para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento”, concluyó la vocera del FMI sobre los puntos pendientes de la economía argentina.