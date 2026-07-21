Al cierre de los mercados de este martes, 21 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.450. Esta cifra señala una variabilidad de -3,01% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con los últimos días reflejando un aumento constante en su valor. Esta tendencia sugiere que la demanda por el dólar sigue en crecimiento, lo que podría impactar en la economía local si se mantiene en el tiempo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 45.76%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su cotización.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).