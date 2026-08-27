Empleados de comercio con aumento confirmado: cuánto cobra un cajero en septiembre de 2026.

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Los empleados de comercio cobrarán en septiembre con un incremento de 1,9% acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias.
Se trata del segundo tramo de un total de 5,7% para el trimestre julio - septiembre que fue distribuido en tres aumentos de 1,9%.
Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre
Los salarios que serán pagados en septiembre corresponden a la escala de agosto y contemplan $ 120.000 en conceptos no remunerativos provenientes de acuerdos anteriores. También, se suman $ 25.000 de la última cuota extraordinaria.
De esta manera, los trabajadores mercantiles pasarán a cobrar los siguientes montos:
Maestranza
- Categoría A: $ 1.303.900
- Categoría B: $ 1.307.292
- Categoría C: $ 1.319.176
Administración
- Categoría A: $ 1.316.632
- Categoría B: $ 1.321.729
- Categoría C: $ 1.326.821
- Categoría D: $ 1.342.103
- Categoría E: $ 1.354.836
- Categoría F: $ 1.373.514
Cajeros
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.326.821
- Categoría C: $ 1.334.462
Personal auxiliar
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.329.365
- Categoría C: $ 1.357.383
Auxiliar especializado
- Categoría A: $ 1.331.067
- Categoría B: $ 1.346.346
Vendedores
- Categoría A: $ 1.320.875
- Categoría B: $ 1.346.349
- Categoría C: $ 1.354.836
- Categoría D: $ 1.373.514
Qué adicionales se suman al salario de los empleados de comercio
Los valores de la escala anterior son los mínimos garantizados. A estos se les debe sumar:
- Antigüedad: 1% por cada año trabajado (aplicable tanto sobre el básico como sobre la suma no remunerativa).
- Presentismo: adicional del 8,33% (Art. 40 CCT 130/75).
- Manejo de caja: un plus específico para los trabajadores de dicha categoría.