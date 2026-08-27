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Los empleados de comercio cobrarán en septiembre con un incremento de 1,9% acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias.

Se trata del segundo tramo de un total de 5,7% para el trimestre julio - septiembre que fue distribuido en tres aumentos de 1,9%.

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Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre

Los salarios que serán pagados en septiembre corresponden a la escala de agosto y contemplan $ 120.000 en conceptos no remunerativos provenientes de acuerdos anteriores. También, se suman $ 25.000 de la última cuota extraordinaria.

De esta manera, los trabajadores mercantiles pasarán a cobrar los siguientes montos:

Maestranza

  • Categoría A: $ 1.303.900
  • Categoría B: $ 1.307.292
  • Categoría C: $ 1.319.176

Administración

  • Categoría A: $ 1.316.632
  • Categoría B: $ 1.321.729
  • Categoría C: $ 1.326.821
  • Categoría D: $ 1.342.103
  • Categoría E: $ 1.354.836
  • Categoría F: $ 1.373.514
Empleados de comercio con aumento confirmado: cuánto cobra un cajero en septiembre de 2026.
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Cajeros

  • Categoría A: $ 1.320.875
  • Categoría B: $ 1.326.821
  • Categoría C: $ 1.334.462

Personal auxiliar

  • Categoría A: $ 1.320.875
  • Categoría B: $ 1.329.365
  • Categoría C: $ 1.357.383

Auxiliar especializado

  • Categoría A: $ 1.331.067
  • Categoría B: $ 1.346.346

Vendedores

  • Categoría A: $ 1.320.875
  • Categoría B: $ 1.346.349
  • Categoría C: $ 1.354.836
  • Categoría D: $ 1.373.514

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Qué adicionales se suman al salario de los empleados de comercio

Los valores de la escala anterior son los mínimos garantizados. A estos se les debe sumar:

  1. Antigüedad: 1% por cada año trabajado (aplicable tanto sobre el básico como sobre la suma no remunerativa).
  2. Presentismo: adicional del 8,33% (Art. 40 CCT 130/75).
  3. Manejo de caja: un plus específico para los trabajadores de dicha categoría.