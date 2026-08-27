Empleados de comercio con aumento confirmado: cuánto cobra un cajero en septiembre de 2026.

Los empleados de comercio cobrarán en septiembre con un incremento de 1,9% acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias.

Se trata del segundo tramo de un total de 5,7% para el trimestre julio - septiembre que fue distribuido en tres aumentos de 1,9%.

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre

Los salarios que serán pagados en septiembre corresponden a la escala de agosto y contemplan $ 120.000 en conceptos no remunerativos provenientes de acuerdos anteriores. También, se suman $ 25.000 de la última cuota extraordinaria.

De esta manera, los trabajadores mercantiles pasarán a cobrar los siguientes montos:

Maestranza

Categoría A: $ 1.303.900

Categoría B: $ 1.307.292

Categoría C: $ 1.319.176

Administración

Categoría A: $ 1.316.632

Categoría B: $ 1.321.729

Categoría C: $ 1.326.821

Categoría D: $ 1.342.103

Categoría E: $ 1.354.836

Categoría F: $ 1.373.514

Empleados de comercio con aumento confirmado: cuánto cobra un cajero en septiembre de 2026.

Cajeros

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.326.821

Categoría C: $ 1.334.462

Personal auxiliar

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.329.365

Categoría C: $ 1.357.383

Auxiliar especializado

Categoría A: $ 1.331.067

Categoría B: $ 1.346.346

Vendedores

Categoría A: $ 1.320.875

Categoría B: $ 1.346.349

Categoría C: $ 1.354.836

Categoría D: $ 1.373.514

Qué adicionales se suman al salario de los empleados de comercio

Los valores de la escala anterior son los mínimos garantizados. A estos se les debe sumar: