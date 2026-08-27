Alejandra, argentina viviendo en Australia: “Me pagan 400 dólares por día para trabajar en una mina”

Mientras miles de personas buscan emigrar con carreras universitarias de grado, una argentina reveló la trastienda de los empleos FIFO (Fly-In, Fly-Out) en el desierto australiano: jornadas de 11 horas, cupos abiertos todo el año y sueldos que rondan entre 10.000 y 20.000 dólares en dos meses para puestos de entrada.

Existe un mito arraigado entre quienes sueñan con emigrar: para conseguir ingresos exorbitantes en el exterior es imprescindible contar con años de formación académica, títulos convalidados y una alta especialización técnica. Sin embargo, en el corazón de la industria minera australiana, la realidad cotidiana desafía por completo esta creencia.

Alejandra, una argentina que trabaja como ayudante de cocina en un campamento minero aislado, expuso en redes sociales la cifra exacta de su recibo de sueldo y encendió el debate: se pueden ganar 400 dólares australianos diarios en puestos operativos que solo exigen certificaciones básicas.

Alejandra, argentina viviendo en Australia: “Me pagan 400 dólares por día para trabajar en una mina” Instagram / @alezsalazar_

¿Cómo funciona el negocio tras los 400 dólares diarios?

La explicación detrás de estos salarios no reside en la complejidad técnica del trabajo, sino en la logística y el nivel de exigencia física de la industria del FIFO. Las minas operan en zonas remotas de Australia las 24 horas del día, los 365 días del año.

Para mantener a miles de trabajadores en medio del desierto, las empresas de servicios como Sodexo, Compass o ISS necesitan un ejército constante de personal de soporte.

Alejandra, argentina viviendo en Australia: “Me pagan 400 dólares por día para trabajar en una mina” Instagram / @alezsalazar_

“El turno empieza a las 11:30 de la noche. Mientras todos duermen, nosotros preparamos las viandas para la jornada”, relata Alejandra sobre una rutina que se extiende por 11 horas continuas.

Desde la preparación masiva de alimentos hasta el lavado intensivo de vajilla para un flujo de más de 800 personas por buffet, la carga laboral justifica un pago que supera ampliamente al promedio del mercado urbano.

¿Qué datos respaldan estas cifras de ahorro?

Según la experiencia compartida por los propios trabajadores, los ingresos netos pueden escalar entre 10.000 y 20.000 dólares australianos en apenas dos meses de trabajo.

Esto es posible gracias a una combinación clave: altas tarifas por hora bajo esquemas casual y un costo de vida temporalmente nulo, ya que el alojamiento, la comida y los pasajes hasta el campamento son cubiertos al 100% por la compañía minera.

Sin embargo, el acceso a estos puestos no requiere estudios superiores. Para la mayoría de las vacantes de entrada (cleaning, utility, housekeeping y cocina), el filtro principal es operativo: contar con la White Card (licencia de seguridad laboral básica en construcción e industria) y, preferentemente, la licencia de conducir australiana.

¿Qué implicancias tiene este fenómeno para quienes buscan emigrar?

Este tipo de empleo redefine el concepto tradicional de la movilidad social en el exterior. No se trata de una carrera profesional a largo plazo, sino de un vehículo de capitalización rápida para cumplir metas personales, saldar deudas o financiar viajes posteriores bajo programas como la visa Work and Holiday.

Pese a la tentación financiera, la verdadera prueba de fuego es el desgaste mental y físico del aislamiento y los turnos nocturnos rotativos.

“Al final del día, lo más lindo de probar trabajos distintos es la gente que conoces en el camino. Todos llegamos por razones diferentes, pero estamos intentando construir algo para nosotros”, concluye Alejandra, dejando al descubierto que tras la atractiva cifra diaria hay una estrategia de sacrificio personal con un objetivo muy claro.