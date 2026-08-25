La inversora Cathie Wood no construyó su fama siguiendo las acciones tradicionales de Wall Street. Su estrategia consiste en anticipar cuáles serán las tecnologías capaces de cambiar la economía durante los próximos años y posicionarse antes de que ese cambio sea evidente para el mercado.

La “Reina de la Bolsa” es fundadora y CEO de ARK Invest, una gestora especializada en innovación disruptiva. A través de sus ETF, la compañía invierte en inteligencia artificial, robótica, automatización, biotecnología, blockchain, fintech, almacenamiento de energía y exploración espacial.

Su principal vehículo es el ARK Innovation ETF (ARKK), aunque también administra otros fondos temáticos como ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF y ARKX. La estrategia tiene una característica central: no busca diversificar entre sectores tradicionales, sino apostar por compañías vinculadas a grandes transformaciones tecnológicas.

Por eso, cuando se habla de la cartera de Cathie Wood, no se trata exactamente de un único portafolio personal. Son las posiciones de los fondos de ARK las que permiten seguir sus principales apuestas.

Ark Invest se posiciona en las empresas que prometen una revolución tecnológica.

Tesla: la gran apuesta de Cathie Wood

Si hay una compañía que permite entender la estrategia de ARK, esa es Tesla (TSLA).

La automotriz de Elon Musk lleva años ocupando un lugar central en ARKK y continúa siendo una de las mayores posiciones del fondo. Pero la tesis de Wood va mucho más allá de los autos eléctricos.

ARK considera que Tesla puede convertirse en una plataforma de inteligencia artificial y movilidad autónoma. Por eso, el desarrollo del robotaxi, los sistemas de conducción autónoma y eventualmente los robots humanoides resulta fundamental para su valoración.

En otras palabras, para ARK Tesla no es principalmente una automotriz: es una apuesta por la convergencia entre IA, robótica, energía y transporte autónomo.

Para los inversores argentinos hay una ventaja: Tesla se puede comprar mediante el Cedear TSLA.

SpaceX: la nueva estrella para invertir

Una de las grandes novedades de 2026 es SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk.

La empresa se convirtió en una posición relevante dentro de ARKK después de su salida a bolsa y pasó a ocupar uno de los primeros lugares de la cartera.

La apuesta de ARK no se limita a los lanzamientos espaciales. Wood considera que la reducción del costo de poner infraestructura en órbita puede abrir nuevos mercados, desde comunicaciones satelitales hasta nuevas aplicaciones vinculadas con inteligencia artificial.

En Argentina, el Cedear de SpaceX se identifica como SPCX.

Cathie Wood es el cerebro detrás de Ark Invest.

Tempus AI: inteligencia aplicada a la salud

Tempus AI (TEM) representa una de las apuestas más claras de Wood por la inteligencia artificial aplicada a la medicina.

La compañía utiliza IA y grandes volúmenes de datos para desarrollar herramientas vinculadas con diagnóstico, tratamiento y medicina de precisión.

La tesis coincide con una de las grandes apuestas históricas de ARK: la convergencia entre inteligencia artificial y biotecnología permitirá analizar cantidades de información biológica que hasta ahora eran imposibles de procesar.

Tempus se convirtió durante 2026 en una de las principales posiciones del ARK Innovation ETF. En Argentina, el Cedear se identifica como TEM.

CRISPR: reprogramar la biología

Otra apuesta histórica es CRISPR Therapeutics (CRSP), compañía dedicada al desarrollo de terapias basadas en edición genética.

Para ARK, la posibilidad de modificar directamente el ADN representa una de las tecnologías con mayor potencial transformador de las próximas décadas.

CRISPR forma parte de la tesis de “biología programable” de Wood: la idea de que los avances en secuenciación genética, edición del ADN e inteligencia artificial pueden transformar el tratamiento de enfermedades.

La contracara es el riesgo. Una parte importante del potencial de estas compañías depende de que investigaciones y tratamientos experimentales puedan convertirse en negocios masivos.

Por el momento, CRISPR no tiene Cedear en el mercado local.

Coinbase: la apuesta por las criptomonedas

La otra gran pata de la estrategia de ARK aparece en las finanzas digitales.

Coinbase (Cedear con el ticker COIN) representa la visión de Wood sobre un sistema financiero cada vez más basado en activos digitales, blockchain y nuevas infraestructuras de pagos.

La tesis no depende solamente de que suba Bitcoin. ARK apuesta a que, si las criptomonedas y otros activos digitales se consolidan, las plataformas que permiten comprarlos, venderlos y utilizarlos pueden capturar una parte importante de ese crecimiento.

Cathie Wood también apuesta al mundo cripto con acciones de Coinbase.

AMD: chips para la nueva generación de IA

La cartera de Cathie Wood también incluye una fuerte apuesta por los semiconductores.

Advanced Micro Devices (AMD) representa la visión de que el crecimiento de la inteligencia artificial no quedará limitado a una sola compañía dominante. La expansión de los centros de datos y de las aplicaciones de IA puede generar oportunidades para distintos fabricantes de procesadores y aceleradores.

La posición de AMD también muestra cómo funciona ARK: Wood compra y vende constantemente según cambian sus expectativas. Por eso, observar una posición del fondo en un momento determinado no significa que vaya a mantenerla indefinidamente.

Esta alternativa también puede comprarse en Argentina mediante el Cedear AMD.

Shopify y Palantir: software para la nueva economía

Entre las apuestas de ARK también aparecen Shopify (SHOP) y Palantir Technologies (PLTR).

Shopify representa la transformación del comercio electrónico. La compañía ofrece infraestructura tecnológica para que empresas de distintos tamaños puedan vender online, administrar sus negocios y procesar pagos.

Palantir, por su parte, encaja en la apuesta de Wood por el análisis de grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial aplicada a empresas y gobiernos.

Ambas tienen una vía de acceso para inversores argentinos: Shopify mediante el Cedear SHOP y Palantir mediante PLTR.

Robinhood y Circle: las finanzas del futuro

Dentro del universo fintech aparecen otras dos apuestas importantes.

Robinhood (HOOD) se convirtió en una posición relevante de ARK gracias a su modelo de plataforma financiera orientada a una nueva generación de inversores y usuarios de activos digitales. Esta opción tiene Cedear.

Por otra parte, Circle (CRCL) representa una apuesta más directa por las stablecoins y la infraestructura financiera basada en blockchain.

En ambos casos, la tesis es que los servicios financieros tradicionales podrían ser reemplazados progresivamente por plataformas digitales, automatizadas y conectadas con activos digitales.

La lógica detrás de la cartera de Cathie Wood

A primera vista, Tesla, SpaceX, CRISPR, Coinbase, AMD y Shopify parecen compañías sin demasiada relación entre sí. Pero para la Reina de la Bolsa forman parte de una misma revolución tecnológica.

ARK concentra actualmente su universo de inversión en grandes áreas como inteligencia artificial; robótica, autonomía y energía; biotecnología; espacio y defensa; y blockchain y fintech.

La estrategia, por lo tanto, no busca simplemente comprar empresas tecnológicas. Busca identificar tecnologías que puedan crecer de manera exponencial y transformar industrias enteras.

Esto también explica su principal riesgo. Las acciones vinculadas con innovación disruptiva suelen ser mucho más volátiles que el mercado general y sus empresas pueden no lograr desarrollar o rentabilizar las tecnologías en las que están trabajando.

Para un inversor argentino que quiera seguir la filosofía de Wood, varias de sus principales apuestas pueden replicarse parcialmente mediante Cedars, entre ellas Tesla (TSLA), AMD (AMD), Coinbase (COIN), Shopify (SHOP) y Palantir (PLTR).

Pero comprar esas acciones no significa copiar exactamente a Cathie Wood. La verdadera estrategia de ARK está en la combinación de posiciones, los cambios permanentes de cartera y, sobre todo, en una convicción: las empresas que hoy desarrollan las tecnologías más disruptivas pueden ser las grandes protagonistas de la economía de la próxima década.