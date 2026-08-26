El clima volverá a cambiar durante las próximas horas y un fuerte frente de inestabilidad avanzará sobre distintas regiones de la Argentina.

El panorama estará marcado por lluvias, tormentas y ráfagas de viento, con posibilidad de fenómenos más intensos en algunos sectores.

La Tormenta de Santa Rosa podría adelantarse este año y generar condiciones adversas justo sobre el centro del país. Los pronósticos anticipan un período de inestabilidad que se extenderá durante las próximas 48 horas, con especial atención sobre Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegará el peor momento

La tradicional Tormenta de Santa Rosa suele asociarse con los últimos días de agosto, aunque no se trata de una categoría meteorológica oficial.

En esta oportunidad, los pronósticos anticipan un adelantamiento de las lluvias y tormentas sobre distintas zonas del centro argentino. El cambio de tiempo comenzará a sentirse con mayor intensidad a medida que avance el frente frío y aumente la inestabilidad.

El escenario incluirá lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo, aunque la intensidad será diferente según cada localidad.

La situación se suma a otros episodios de inestabilidad registrados durante agosto, cuando distintas provincias ya estuvieron bajo alertas por tormentas, lluvias intensas y ráfagas.

Buenos Aires: lluvias intensas, ráfagas y riesgo de inundaciones

Buenos Aires será una de las provincias que deberá prestar mayor atención a la evolución del fenómeno.

El avance de la inestabilidad podría provocar lluvias de variada intensidad, acompañadas por tormentas y fuertes ráfagas. En sectores puntuales tampoco se descarta la posibilidad de caída de granizo.

El escenario resulta relevante para las zonas urbanas y localidades que suelen presentar problemas ante precipitaciones abundantes en períodos cortos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los cambios de tiempo previstos para los próximos días incluyen lluvias e inestabilidad, de acuerdo con las actualizaciones meteorológicas recientes.

Córdoba también quedará bajo el impacto del frente de tormentas

Foto: Foco Uy

Córdoba será otra de las provincias alcanzadas por el cambio de tiempo.

El ingreso de aire más frío y la presencia de condiciones atmosféricas inestables pueden favorecer la formación de tormentas fuertes, especialmente durante los períodos de mayor actividad del sistema.

Entre los fenómenos que podrían presentarse se encuentran lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

La combinación de precipitaciones abundantes y fuertes vientos puede generar complicaciones para la circulación, además de aumentar el riesgo de anegamientos en sectores con dificultades para evacuar rápidamente el agua.

Entre Ríos: fuertes tormentas y posible caída de granizo

Entre Ríos también aparece dentro de la zona que deberá seguir de cerca el avance del sistema.

La provincia podría registrar tormentas de variada intensidad, acompañadas por lluvias y ráfagas. En los sectores donde las tormentas alcancen mayor desarrollo también existe posibilidad de granizo.

El fenómeno podría generar períodos de precipitaciones intensas en poco tiempo, una condición que aumenta el riesgo de acumulación de agua en calles y zonas bajas.

Por eso, el seguimiento de las alertas será clave durante las próximas jornadas.

¿Puede haber inundaciones por la Tormenta de Santa Rosa?

Uno de los principales riesgos asociados al episodio será la posibilidad de anegamientos e inundaciones urbanas.

Cuando las tormentas descargan grandes cantidades de agua en períodos cortos, los sistemas de drenaje pueden verse superados, especialmente en ciudades y localidades ubicadas en zonas bajas.

Recomendaciones para protegerse durante la tormenta

Ante la llegada de tormentas fuertes, las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones básicas para reducir los riesgos.