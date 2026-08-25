La paritaria de los trabajadores de la Administración Pública Nacional quedó cerrada este martes, después de la reunión que mantuvieron el Gobierno y los gremios en la Secretaría de Trabajo. La propuesta oficial fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó y anticipó que convocará a un plenario para definir nuevas medidas de fuerza.

El entendimiento establece un nuevo esquema de aumentos salariales para el período septiembre-diciembre y una suma fija por única vez que se pagará sobre el cierre del año. El acuerdo alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por el Decreto 214/06.

Paritaria estatal: cuánto aumentan los salarios

El nuevo acuerdo contempla cuatro incrementos acumulativos. El primero será de 1,9% desde septiembre, seguido por una suba de 1,8% en octubre, otra de 1,6% en noviembre y una última de 1,5% en diciembre. Los porcentajes se aplican sobre las remuneraciones vigentes al cierre del mes anterior.

Por efecto de la aplicación acumulativa, el incremento total del período septiembre-diciembre será de aproximadamente 6,97%. Por otra parte, si se suman los incrementos acordados para todo el período junio-diciembre, incluido el tramo de 6,64%, que rigió entre junio y agosto, el acumulado da 14,08%.

Además, el Gobierno acordó otorgar una suma fija de $80.000 por única vez, que se liquidará junto con los haberes de diciembre. El acta establece que se trata de una suma remunerativa y no bonificable, para el personal permanente y no permanente comprendido en el convenio.

El acuerdo también contempla la actualización del Premio Estímulo a la Asistencia de acuerdo con los mismos porcentajes y vigencias. Para quienes tengan asistencia perfecta, el monto mensual pasará de $68.322 en septiembre a $69.552 en octubre, $70.665 en noviembre y $71.725 en diciembre.

Qué pasó con la inflación y los salarios estatales

El nuevo tramo de la paritaria comenzará a regir después de un acuerdo anterior que había establecido un aumento acumulado de 6,64% entre junio y agosto, además de un bono remunerativo de $50.000 para agosto.

Hasta ahora, la inflación oficial conocida permite medir parcialmente la evolución de ese primer tramo. El IPC nacional del INDEC registró una suba de 1,9% en junio y 2,1% en julio, lo que implica un aumento acumulado de aproximadamente 4,04% en esos dos meses.

En el mismo período, los salarios estatales acumularon el aumento correspondiente a las subas de 2,4% en junio y 2,2% en julio, es decir, aproximadamente 4,65%. La comparación muestra que, hasta julio, el incremento salarial del acuerdo quedó por encima de la inflación acumulada de esos dos meses.

Agosto todavía no cuenta con un dato oficial de inflación. El INDEC tiene previsto publicar el IPC de ese mes el 10 de septiembre.

La discusión que plantean los gremios, de todos modos, excede la comparación de los últimos dos meses. ATE sostiene que existe una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y reclama una recomposición adicional.

ATE rechazó el acuerdo y prepara medidas de fuerza

ATE fue el sindicato que rechazó la propuesta en la mesa paritaria. En el acta quedó asentado que UPCN aceptó el ofrecimiento del Estado, mientras que ATE manifestó expresamente su rechazo. La autoridad laboral consideró perfeccionado el acuerdo en función de la mayoría prevista por la normativa.

Después de la reunión, ATE cuestionó los aumentos y sostuvo que se trata de una nueva paritaria por debajo de la inflación.

“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Instagram @rodoaguiar

El dirigente cuestionó además el esquema de aumentos escalonados y la suma de $80.000 prevista para diciembre. “Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada”, sostuvo.

ATE anunció que convocará para la semana próxima a un plenario federal de delegados para definir un plan de acción. Según anticipó el sindicato, allí se evaluarán nuevas medidas de fuerza.

El reclamo de ATE por los salarios públicos

El rechazo de ATE se inscribe en la posición que el sindicato viene manteniendo en las últimas negociaciones. La organización sostiene que la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional supera el 44% desde el inicio de la gestión de Milei.

En su comunicado posterior al acuerdo, ATE recordó además una encuesta propia según la cual el 87% de los trabajadores consultados tiene deudas vigentes y, dentro de ese grupo, el 73% mantiene obligaciones con varias entidades.

El sindicato también volvió a citar un informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que calcula en $3.065.161 el salario mínimo que debería percibir un trabajador para considerar que tiene un ingreso digno.

De acuerdo con ese mismo informe, cada trabajador de la Administración Pública habría perdido en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei, según la estimación difundida por ATE.

Qué otros puntos incluye el acuerdo

Además de los aumentos salariales, el acta prorrogó hasta el 31 de diciembre el régimen del Premio Estímulo a la Asistencia y mantuvo hasta esa fecha determinadas sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto 56/20. El acuerdo aclara que los nuevos porcentajes de aumento no se aplicarán sobre esas sumas fijas.

También se modificaron, para el período septiembre-diciembre, determinados días de licencia para rendir exámenes, por enfermedad o acompañamiento terapéutico de familiares a cargo y por enfermedad del propio agente.

La negociación quedó así formalmente cerrada con la aceptación de UPCN y el rechazo de ATE. El próximo capítulo de la discusión estará marcado por la reacción del sindicato estatal y las medidas que defina su plenario de delegados.