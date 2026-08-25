Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo: qué zonas estarán afectadas

La última semana completa de agosto estará atravesada por un contraste térmico extremo.

Mientras algunas regiones todavía tendrán que soportar temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día, el ingreso de aire más húmedo favorecerá la formación de lluvias y chaparrones .

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará a ganar fuerza entre el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto, mientras que la recuperación de las condiciones llegaría progresivamente desde el viernes.

Diluvio y ráfagas: cuándo llegan las lluvias

El miércoles 26 comenzará a aumentar la nubosidad y podrían registrarse los primeros chaparrones en sectores de Buenos Aires.

El momento de mayor inestabilidad está previsto para el jueves 27, cuando se esperan lluvias y tormentas en diferentes zonas de la provincia. Algunas áreas podrían recibir precipitaciones más abundantes y ráfagas de viento.

El escenario comenzaría a mejorar durante el viernes 28, con una disminución progresiva de la nubosidad y de las lluvias.

Buenos Aires: estas son las zonas que tendrán más lluvias

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La provincia tendrá un comportamiento diferente según la región.

El centro bonaerense continuará con temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día. Localidades como Tandil y Olavarría podrían registrar mínimas cercanas a los -2 °C, acompañadas por heladas.

En cambio, hacia el norte de la provincia se producirá un ascenso térmico más marcado. Algunas localidades podrían acercarse a los 20 °C antes de la llegada de las lluvias.

En el AMBA y La Plata, las temperaturas también subirán durante el miércoles, pero el aumento de humedad favorecerá la aparición de chaparrones y tormentas hacia el jueves.

La Costa Atlántica tendrá un escenario más frío, con temperaturas moderadas y posibilidad de lluvias y ráfagas durante el período de mayor inestabilidad.

Ola polar: dónde habrá temperaturas bajo cero

El frío extremo continuará afectando a varias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia a sectores de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes por las bajas temperaturas.

En algunas zonas del centro del país, las mínimas podrían acercarse a 0 °C, mientras que en sectores del sur los registros podrían llegar hasta -5 °C.

Por este motivo, el frío seguirá siendo uno de los principales protagonistas durante las primeras horas de los próximos días, incluso mientras aumentan las temperaturas en otras regiones.

Entonces, ¿Cuándo va a mejorar el clima?

La situación comenzará a estabilizarse desde el viernes 28 de agosto.

Luego del período de lluvias y tormentas, se espera una disminución de la nubosidad y una recuperación gradual de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las mañanas continuarán siendo frías , especialmente en el interior bonaerense.

El escenario para las próximas 72 horas quedaría así:

Martes 25: frío y heladas en distintas localidades.

Miércoles 26: aumento de la nubosidad y primeras lluvias.

Jueves 27: mayor inestabilidad, lluvias, tormentas y ráfagas .

Viernes 28: mejora progresiva del tiempo.

La provincia de Buenos Aires atravesará un cambio brusco de condiciones: primero temperaturas bajo cero y heladas, luego un aumento de la humedad y finalmente lluvias y tormentas antes de una nueva mejora del tiempo.