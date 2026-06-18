El presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, fue recibido este jueves en audiencia privada por el Pontífice en el Vaticano y, al salir del encuentro, confirmó que León XIV visitará su “tierra adoptiva” durante la primera quincena de noviembre.

Según relató Balcázar a la prensa, el recorrido peruano incluirá Lima, Chiclayo, Piura y Pucallpa, en plena selva amazónica, además de una parada en Cuzco. El mandatario explicó que el propio Papa le manifestó su intención de llegar a la mayor cantidad posible de localidades del norte peruano y de la región amazónica, para lo cual Perú pondrá a disposición helicópteros, incluido un tramo entre Cuzco y Puno pensado para un encuentro con comunidades aymaras y quechuas.

Gira por Sudamérica: ¿el Papa visitará Argentina?

El viaje del primer papa nacido en Estados Unidos —aunque también nacionalizado peruano— estaría articulado con visitas a Argentina y Uruguay, los dos países sudamericanos que el papa Francisco nunca llegó a visitar durante su pontificado.

Fuentes del Vaticano dejaron trascender que Robert Prevost permanecería al menos diez días en la región.

Presidencia

Pese a esto, la Santa Sede no emitió hasta el momento una confirmación oficial. Según pudo establecerse, el protocolo vaticano exige que cualquier viaje papal sea comunicado primero a la conferencia episcopal del país anfitrión, y desde la Conferencia Episcopal Argentina remarcaron en las últimas semanas que no existe aún “confirmación oficial ni información concreta” sobre el operativo.

El propio presidente Javier Milei había anticipado a fines de mayo que consideraba “altamente probable” recibir al Pontífice en noviembre, y atribuyó el avance de las negociaciones al trabajo del canciller Pablo Quirno. En ese contexto se dieron los mensajes cruzados en redes sociales entre ambos funcionarios —incluida la frase de Quirno sobre “la buena noticia” y la respuesta de Milei, “Se viene”, acompañada de emojis de leones— que alimentaron las versiones sobre la visita.

El tuit del Canciller junto al Presidente sobre una eventual visita del Papa (Fuente: X).

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió en cambio mantener la cautela. Sostuvo que existen “muchas posibilidades” de que el Papa llegue al país, pero remarcó que solo la Santa Sede está en condiciones de confirmar formalmente un viaje pontificio.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, comenzaron a circular versiones sobre un eventual encuentro multitudinario en un estadio de fútbol de Buenos Aires. Según trascendió, el Episcopado argentino habría iniciado contactos exploratorios con un club local —se mencionó a River Plate— para evaluar la logística de una misa o un acto masivo, aunque esa posibilidad tampoco cuenta todavía con definiciones oficiales.