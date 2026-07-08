La Iglesia católica de Uruguay prepara la eventual visita del papa León XIV al país, prevista entre el 6 y el 8 de noviembre. Aunque los detalles aún se están ultimando, los departamentos que se barajan para que el pontífice pueda celebrar actos públicos son Paysandú, Montevideo y Florida.

El sábado 7 por la mañana se evalúa realizar una misa en torno al Obelisco de Paysandú; esa misma noche está prevista una celebración en el estadio Centenario de Montevideo.

El domingo 8, la agenda contemplaría una misa en Florida vinculada a las festividades de la Virgen de los Treinta y Tres. Una comitiva visitó recientemente Paysandú para inspeccionar posibles emplazamientos y para considerar alternativas en caso de que el entorno del Obelisco esté afectado por crecientes.

Otro lugar en estudio es el monumento a la Bandera; el anfiteatro del Río Uruguay fue descartado por obras, y el estadio Artigas —con capacidad entre 40.000 y 50.000— también quedó fuera por riesgo de saturación ante un posible flujo de visitantes desde Argentina.

La Conferencia Episcopal del Uruguay expresó en mayo que la eventual visita sería motivo de “profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo” y mostró expectación y gratitud por la posibilidad.

En octubre de 2025, el presidente Yamandú Orsi se reunió con el papa León XIV en el Vaticano; entonces el mandatario le planteó al pontífice la importancia de la devoción a la Virgen de los 33 en el bicentenario de la independencia y abordaron también temas como la eutanasia. Consultado sobre la posible visita, Orsi declaró que al sumo pontífice “le gustaría” venir.

A nivel oficial, la Cancillería ya mantuvo reuniones sobre la eventual gira papal y, en los próximos días, iglesia y autoridades coordinarán logística, seguridad y aforo para confirmar lugares y horarios definitivos.