El papa León XIV afirmó que la Iglesia Católica necesita vocaciones, “especialmente al sacerdocio y a la vida religiosa” y pidió que a los jóvenes se les escuche y acoja para seguir ese camino. Robert Prevost, conocido como León XIV, se ha ganado la simpatía y el amor de millones de fieles. Su llegada al Vaticano ha sido calificada como “positiva y esperanzadora”, tanto por el ala más conservadora de la iglesia como por los seguidores de Francisco. En línea con su antecesor, su mensaje de paz y su compromiso con la justicia social y el diálogo ha revitalizado a la fe católica y ha sido bien recibido por la juventud. "¡La Iglesia los necesita!“, dijo el papa al aludir al deseo de más vocaciones religiosas y añadió que es importante “que los jóvenes encuentren en nuestras comunidades acogida, escucha, estímulo en su camino vocacional y que puedan contar con modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a sus hermanos". Leon XIV hizo referencia al Buen Pastor, una figura central del tiempo de Pascua en la tradición cristiana, y recordó el pasaje del Evangelio en el que “Jesús se revela como el verdadero Pastor, que conoce, ama y da la vida por sus ovejas”. Desde hace 62 años se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, motivo por el cual León XIV aludió a la necesidad de que la Iglesia cuente con más de ellas. “Hagamos nuestra la invitación que el Papa Francisco nos dejó en su mensaje para esta Jornada en la que nos pedía acoger y acompañar a los jóvenes. Roguemos al Padre celestial el ser, los unos para los otros, cada uno según su estado, pastores “según su corazón” capaces de ayudarnos mutuamente a caminar en el amor y en la verdad“, añadió el papa.