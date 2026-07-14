No es en la heladera: guardar las papas en este lugar evita que se pongan blandas y conserva su sabor por mucho más tiempo Fuente: Shutterstock

En esta noticia Desacelera pero no alcanza

En junio, la canasta básica alimentaria en el entorno urbano mostró un incremento anual de 4.6%, y desaceleró su paso en comparación con el resultado de mayo, debido a la caída acelerada en los precios de productos como los jitomates, los chiles y el huevo.

Las papas fueron el producto que más se encareció durante junio de este año. Fuente: Shutterstock

En México siete de cada 10 habitantes viven en entornos urbanos y la canasta básica alimentaria es el indicador que mide el encarecimiento de los productos que se requieren para sobrevivir por encima de la pobreza extrema.

En este sentido, el aumento de la canasta básica se moderó desde 6.9% anual de mayo, pero se mantuvo por encima de la inflación.

En junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un incremento de 3.4%, por lo que el aumento de la canasta básica fue 1.2 puntos más alto.

En este sentido, la canasta básica alimentaria en el entorno urbano alcanzó un valor mensual de MXN $2 553.37 mensuales.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Salario Mínimo General debe ser suficiente para que una familia de cuatro personas tenga dinero suficiente para subsistir por encima de los índices de pobreza; sin embargo, el valor de la canasta básica alimentaria mensual se ubica en MXN $10,213.48, mientras que el Salario Mínimo General asciende a MXN $9,451.20, por lo que se queda corto por prácticamente MXN $800 pesos.

Desacelera pero no alcanza

De acuerdo con Banamex, el jitomate, chile y huevo fueron los principales productos que permitieron que se desacelerara el precio de la canasta básica alimentaria en el entorno urbano y el rural.

En sentido contrario, los productos que más contribuyeron al aumento anual de la línea de pobreza extrema fueron los correspondientes a las fondas, tortas y loncherías, cuyo precio se incrementó en promedio 6.3%, a lo que se sumó el precio de la papa, con un alza superior a 66% en comparación con el precio que tenía el tubérculo en junio del año pasado.