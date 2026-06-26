De acuerdo con el IPI-OJF, en el mes de mayo la producción industrial bajó 0,3% al comparar con igual mes del año pasado, acumulando para los primeros cinco meses del año una caída de 2,3%.

La actividad industrial parece haber encontrado un punto de inflexión. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), la producción fabril registró en mayo una expansión mensual del 1,3% en su medición desestacionalizada.

Este avance marca el nivel más alto de actividad en lo que va de 2026 y sugiere, según la consultora, que “el piso puede haber quedado atrás”.

A pesar de la mejora en la medición mes a mes, el sector todavía no logra superar los niveles del año pasado. En la comparación interanual, la industria cayó un 0,3% en mayo, acumulando una contracción del 2,3% en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, la magnitud de la caída anual se ha desacelerado significativamente respecto a los meses previos.

Ganadores y perdedores: una recuperación heterogénea

El informe de OJF destaca que, si bien hay señales de recuperación, la evolución sectorial sigue siendo “muy heterogénea”. La brecha entre los sectores que impulsan la suba y aquellos que aún no logran reaccionar es pronunciada.

Los impulsores: el sector de Refinerías lideró el crecimiento con un salto del 10,9% interanual , seguido por la industria Química (+4,9%) y Alimentos y Bebidas (+3,6%) .

El repunte de los metales: un dato clave del mes fue el sector de Metales Básicos , que anotó una suba del 2,9% , rompiendo una racha de tres meses consecutivos en caída. Este repunte estuvo traccionado por la producción de hierro primario (+20,4%) y acero crudo (+14,0%).

El lastre: en la vereda opuesta, Maquinaria y Equipo continúa siendo el sector más afectado, con un desplome del 14,6% interanual en mayo (acumulando -16,2% en el año). Dentro de este rubro, la producción automotriz (Adefa) reportó una baja del 21,5%. Otros sectores en rojo fueron Textil (-13,0%) y Plásticos (-9,8%).

Alimentos: el aceite compensa la caída de la carne

Dentro del bloque de Alimentos, Bebidas y Tabaco, el incremento del 2,6% general ocultó realidades opuestas. La producción de aceites (+11,1%) fue el gran motor del sector, logrando compensar las fuertes caídas en la faena bovina (-11,3%) y la avícola (-10,1%), que siguen sintiendo el impacto de la menor demanda o cambios en el ciclo productivo.

La actividad industrial registró un avance de 1,3% mensual en el quinto mes del año, y se ubica 2,3% por arriba del nivel de diciembre del año pasado (Fuente: Archivo).

Para los analistas de la consultora fundada por el exviceministro de Economía, Orlando Ferreres, el escenario hacia adelante es de cauteloso optimismo. El informe subraya que el nivel de mayo queda como el punto más alto del año para la industria bajo la medición sin estacionalidad.

“Hacia adelante esperamos que la mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna, motorizando el avance de las manufacturas", concluye el reporte.