Orlando Ferreres analizó el rumbo del programa económico y proyectó cuál sería el valor de inflación que podrían consolidar las posibilidades de reelección de Javier Milei en 2027. En declaraciones radiales, anticipó que el dato de junio podría estar por debajo del 2%, un objetivo difícil de alcanzar para el gobierno que aspira a reducirla aún más.

En diálogo por Radio Rivadavia, Ferreres compartió datos de su consultora para señalar que el IPC habría cerrado en 2,1% , aunque indicó que otras estimaciones ven números más bajos. “Otras consultoras dan 1,8%, son cifras muy buenas”, dijo.

Creo que van a generar un entusiasmo nuevo, porque seguramente después veremos cifras que empiecen con uno Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF & Asociados.

Mirando hacia el futuro, Ferreres estableció un rango concreto. “Calculamos para el 2027 un 18% de inflación, o sea, va a dar siempre menos a 2% mensual. Eso va a ser visto bien políticamente y Milei tendría bastante respaldada su reelección”.

Ferreres también se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y propuso regresar al modelo de 1989 . “El BCRA tiene como función mantener el valor de la moneda”, subrayó.

NA

Asimismo, el economista proyectó un crecimiento del 3% tanto para el próximo año como para 2027. En ese sentido, comparó la gestión de Javier Milei con el caso de Australia en la década de 2000. Explicó que el modelo australiano eliminó subsidios de raíz para reestructurar sus sectores ineficientes, mientras que Milei busca un camino similar pero con mayor velocidad.

“Eso puede traer problemas a sectores de los conurbanos que no tienen tanta posibilidad de inversión”, advirtió. Actualmente, la inversión bruta interna fija en Argentina se ubica entre el 14% y el 16%, una cifra que para Ferreres es insuficiente para un crecimiento sostenido. “Por lo menos, tendría que estar en 21%”, opinó.

El experto explicó que se requiere “más tiempo” para que estos sectores "puedan reestructurarse con créditos" y readaptarse a otras actividades. En ese punto, explicó que los efectivos mínimos del Banco Central son altos, rondando el 45%.

“El gobierno le tiene miedo a que eso se traslade el dólar”, sostuvo. A su juicio, esto provoca que la tasa que reciben los ahorristas por plazos fijos “sea muy baja” en comparación con el costo del crédito para el sector privado hoy. “Eso lo van a tener que ir arreglando progresivamente, requieren un poco más de tiempo”, cerró.